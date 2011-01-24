T24 LogoT24 Logo
Yaşam

VEKİL EBE VE HEMŞİRELERE DÖNER SERMAYE MÜJDESİ ANKARA (A.A)

24 Ocak 2011 19:16

-VEKİL EBE VE HEMŞİRELERE DÖNER SERMAYE MÜJDESİ ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Tüm Sağlık Sen Genel Başkanı Okay Erözgün, Sağlık Bakanlığı'nın düşük ücretle çalıştırdığı vekil ebe ve hemşirelerin de artık, Türkiye'nin neresinde olursa olsun döner sermayeden paylarını alabileceklerini bildirdi. Erözgün, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın düşük ücretle çalıştırdığı, birçok sosyal haktan ve döner sermayeden faydalandırmadığı vekil ebe ve hemşireler ile ilgili olarak bu güne kadar 32 ayrı müracaat yaptıklarını, bunun 28 tanesini karara bağlattıklarını ifade etti. Türkiye genelinde üyeleri ile ilgili davaları süratle açtıklarını belirten Erözgün, ''Türkiye'nin neresinde sağlık çalışanları bir haksızlığa uğrarsa, oradayız ve haklarının takipçisiyiz'' dedi. Erözgün, yargı kararlarının emsal nitelikte olması nedeniyle tüm vekil ebe ve hemşirelerin döner sermayeden paylarını almalarını sağlayacaklarını belirterek, diğer sosyal hak kayıpları için de mücadele edeceklerini ve haksızlıkları ortadan kaldıracaklarını vurguladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24