-VEKİL EBE VE HEMŞİRELERE DÖNER SERMAYE MÜJDESİ ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Tüm Sağlık Sen Genel Başkanı Okay Erözgün, Sağlık Bakanlığı'nın düşük ücretle çalıştırdığı vekil ebe ve hemşirelerin de artık, Türkiye'nin neresinde olursa olsun döner sermayeden paylarını alabileceklerini bildirdi. Erözgün, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın düşük ücretle çalıştırdığı, birçok sosyal haktan ve döner sermayeden faydalandırmadığı vekil ebe ve hemşireler ile ilgili olarak bu güne kadar 32 ayrı müracaat yaptıklarını, bunun 28 tanesini karara bağlattıklarını ifade etti. Türkiye genelinde üyeleri ile ilgili davaları süratle açtıklarını belirten Erözgün, ''Türkiye'nin neresinde sağlık çalışanları bir haksızlığa uğrarsa, oradayız ve haklarının takipçisiyiz'' dedi. Erözgün, yargı kararlarının emsal nitelikte olması nedeniyle tüm vekil ebe ve hemşirelerin döner sermayeden paylarını almalarını sağlayacaklarını belirterek, diğer sosyal hak kayıpları için de mücadele edeceklerini ve haksızlıkları ortadan kaldıracaklarını vurguladı.