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Politika

VEKİL BAĞLAMA ÇALDI MAHMUT TUNCER SÖYLEDİ    ORDU (A.A)

10 Haziran 2011 18:54

-VEKİL BAĞLAMA ÇALDI MAHMUT TUNCER SÖYLEDİ    ORDU (A.A) - 10.06.2011 - AK Parti Genel Sekreteri ve Ordu milletvekili adayı İdris Naim Şahin, Gençlik Merkezi'ne daha önce yaptığı ziyaret sırasında bağlama sözü verdiği çocuklara türkücü Mahmut Tuncer ile birlikte bağlamalarını teslim etti. Şahin, kente davet ettiği türkücü Mahmut Tuncer ile birlikte Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti ve daha önce verdiği ''bağlama'' sözünü yerine getirdi. den Tuncer, 7 adet bağlamayı söz verdiği çocuklara teslim etti. Gençlik Merkezi'nde çocuklara 7 adet bağlama hediye eden AK Parti Genel Sekreteri Şahin, bu sırada eline aldığı bağlama ile Gençlik Merkezi öğrencilerine ''Ordu'nun Dereleri''ni çaldı. Mahmut Tuncer de türküyü söyleyerek Şahin'e eşlik etti. Tuncer, İdris Naim Şahin'in daveti üzerine Ordu'ya geldiğini belirterek, AK Parti'nin reklamlarında kullanılan ''Biz Birlikte Türkiye'yiz'' şarkısını çok beğendiğini söyledi.

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