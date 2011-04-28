-VEKİL ADAYLARINDAN ÖSYM'YE PROTESTO ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - ''Cumhuriyet Güçbirliği'' Ankara bağımsız milletvekili adayları Ceyhan Mumcu ile Erdoğan Karakuş, ÖSYM önünde yaptıkları basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir'in istifalarını istedi. Mumcu ve Karakuş, beraberindekilerle öğle saatlerinde ÖSYM önüne geldi. Burada basın açıklamasını okuyan Karakuş, hükümeti ve ÖSYM'yi eleştirdi. Sınavlarla ilgili yaşanan olumsuzlukları ve şifre iddialarını anımsatan Karakuş, sınavlarda yaşananların doğrudan veya dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendirdiğini ifade etti. Adayların, ailelerin yıllarca verdikleri emeklerin heba olduğunu savunan Karakuş, ''Toplumun neredeyse tamamına yakınını mağdur eden sınav skandalları silsilesinin sorumluları Gül, Erdoğan, Çubukçu, Özcan ve Ali Demir'dir. Derhal istifa etmelidirler'' dedi. Ellerinde dövizler taşıyan grup, açıklamanın ardından ÖSYM'nin önünden ayrıldı.