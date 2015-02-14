'Vekil adayları, namaz kıldıkları belli olsun diye karılarına pantolonlarının diz kısımlarını ütületmiyormuş'

Cübbeli Ahmet Hoca, Türkiye'de namaz kılma oranına ilişkin yaptığı açıklama, 2015 genel seçimleri milletvekili aday adaylarıyla ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Cübbeli Ahmet, milletvekili aday adaylarının namaz kıldıkları belli olsun diye karılarına pantolonlarının diz kısımlarını ütülememesi yönünde uyarı yaptıklarını öne sürdü. Namaz kılmanın artık prim yaptığını söyleyen Cübbeli Ahmet, "Elhamdülillah bugünlere de geldik. Eskiden rakı içerek ben de sizdenim deniyordu, şimdi adam namaz kılarak ben de sizdenim diyorsa bu da bir başarı" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamaları şöyle:

"Namaz kılmaz prim yapıyor artık, aday olacaklar var. Aday olacaklar ne diyorlarmış. Karılarına kızıyorlarmış, '(Pantolonları) Ütülemeyin ya' diyorlarmış. Ne ütülüyorsun yani? Ütülersen namaz kıldığımız belli olmayacak... Dizi ütülememek lazımmış. Aday olunca dizine bakıyorlarmış. Diz de ütülü olunca namaz kılmıyor gibi gözüküyormuş. Durum bu. Elhamdülillah bugünlere de geldik. Eskiden rakı içerek ben de sizdenim deniyordu, şimdi adam namaz kılarak ben de sizdenim diyorsa bu da bir başarı."