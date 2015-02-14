T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Vekil adayları, namaz kıldıkları belli olsun diye karılarına pantolonlarının diz kısımlarını ütületmiyormuş'

Cübbeli Ahmet Hoca: Eskiden rakı içerek ben de sizdenim deniyordu, şimdi de...

14 Şubat 2015 16:57

Cübbeli Ahmet Hoca, Türkiye'de namaz kılma oranına ilişkin yaptığı açıklama, 2015 genel seçimleri milletvekili aday adaylarıyla ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Cübbeli Ahmet, milletvekili aday adaylarının namaz kıldıkları belli olsun diye karılarına pantolonlarının diz kısımlarını ütülememesi yönünde uyarı yaptıklarını öne sürdü. Namaz kılmanın artık prim yaptığını söyleyen Cübbeli Ahmet, "Elhamdülillah bugünlere de geldik. Eskiden rakı içerek ben de sizdenim deniyordu, şimdi adam namaz kılarak ben de sizdenim diyorsa bu da bir başarı" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamaları şöyle:

"Namaz kılmaz prim yapıyor artık, aday olacaklar var. Aday olacaklar ne diyorlarmış. Karılarına kızıyorlarmış, '(Pantolonları) Ütülemeyin ya' diyorlarmış. Ne ütülüyorsun yani? Ütülersen namaz kıldığımız belli olmayacak... Dizi ütülememek lazımmış. Aday olunca dizine bakıyorlarmış. Diz de ütülü olunca namaz kılmıyor gibi gözüküyormuş. Durum bu. Elhamdülillah bugünlere de geldik. Eskiden rakı içerek ben de sizdenim deniyordu, şimdi adam namaz kılarak ben de sizdenim diyorsa bu da bir başarı."

ETİKETLER

cübbeli ahmet hocasiyasetvekil adaylarıkarılarıütüdiz kısmınamaz kıldıkları belli olsun diyeiçkieskiyeni

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24