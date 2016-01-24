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Vehbi Koç'tan Mustafa Koç'a mektup

'Kendisine hiçbir zaman Rahmi Koç'un oğlu muamelesi yapmayın'

24 Ocak 2016 17:58

Koç'un kurucusu Vehbi Koç'un, oğlu Rahmi Koç'a torunları "Mustafa Koç, Ömer Koç ve Ali Koç" ile ilgili mektup yazdığı ortaya çıktı.

 

Habertürk'ün haberine göre, Koç'un kurucusu Vehbi Koç, Rahmi Koç'a yazdığı mektupta torunlarının iyi yetiştirilmesi konusunda oğlunu uyardı. Torunlarının disipline edilmesi ve özellikle de Mustafa Koç'un verilen vazifeyi hakkıyla yapması Rahmi Koç'un oğlu diye kesinlikle kayırılmaması tavsiyesinde de bulundu. İşte Vehbi Koç'un torunları ile ilgili oğlu Rahmi Koç'a yazdığı o mektup...

 

 

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