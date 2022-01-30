Vehbi Koç Vakfı ve İş Bankası, Etki Girişimciliği Programı'nı başlattı

Vehbi Koç Vakfı ve Türkiye İş Bankası, "yaşanabilir" bir dünyayı odağına alan girişimleri desteklemek amacıyla "Etki Girişimciği Programı"nı başlattı.

Söz konusu program; nitelikli eğitim, sağlıklı ve kaliteli yaşam, iklim, erişilebilir ve temiz enerji, sürdürülebilir şehir ve topluluklar gibi alanlarda çevresel ve sosyal etki yaratan veya yaratma potansiyeline sahip teknoloji tabanlı girişimlerin ölçeklenmesine destek olmayı amaçlıyor.

Bu kapsamdaki projeler, program sonunda yatırımcılarla buluşacak ve Vehbi Koç Vakfı ile İş Bankası tarafından desteklenecek.

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, programa ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni bir çağın başındayız. Dünyamız toplumsal ve çevresel bakımdan büyük bir sınav veriyor. Geleceği inşa ederken bir yandan kâr odaklı bir yandan da topluma katkı ve hayırseverlik bakış açısını aynı potada buluşturmak daha da önem taşıyor. Bu noktada sivil toplum ve özel sektörün bir arada hareket etmesine büyük ihtiyaç var. Ayrıca çağımızın giderek karmaşıklaşan sorunlarına sürdürülebilir çözümler getirecek yeni modellerin gerekliliğine inanıyoruz” dedi.

"Önemli bir adım olarak görüyorum"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da çevresel ve toplumsal sorunlara çözüm üreten, bu yönde değer yaratan girişimlerin destekleneceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Girişimlere yapılan yatırımların ülkemiz büyümesine olan katkısını da dikkate aldığımızda, bunu, hem ülkemiz hem de çevreyi ve toplumu odağına alan girişimler üzerinden daha yanaşabilir, sürdürülebilir bir dünya için atılmış önemli bir adım olarak görüyorum"