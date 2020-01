Vehbi Koç Ödülü Ali Nesin ve Matematik Köyü Projesi'ne verildi

Türkiye’nin ilk özel vakfı olarak 46 yıl önce kurulan Vehbi Koç Vakfı’nın her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanında verdiği Vehbi Koç Ödülü’nün bu yılki sahibi, Koç Ailesi’nin tüm üyelerinin ve konukların katıldığı Vehbi Koç Anma Töreni’nde açıklandı.

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu; Prof. Dr. Gülsün Sağlamer’in başkanlığını yaptığı Seçici Kurul’un önerdiği 3 aday arasından 14. Vehbi Koç Ödülü’ne eğitim alanındaki çalışmaları ile Prof. Dr. Ali Nesin’i ve Matematik Köyü Projesini lâyık gördü.

Ödülü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç’un elinden alan Prof. Dr. Ali Nesin, aynı zamanda 100 bin dolarlık para ödülünü de Nesin Vakfı adına kabul etti.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, 14. törende yaptığı konuşmada, ödül töreninin her yıl Vehbi Koç’un ölüm yıldönümü olan 25 Şubat’ta gerçekleşmesinin önemine vurgu yaparak, “Vehbi Bey’in emanet ettiği kurumları ve değerleri muhafaza etmek ve daha da ileri taşımakla mükellef olan bizler, tabii ki kendisini sürekli hatırlıyoruz. Zaman zaman da ‘Yaşasaydı şimdi bu durumda ne yapardı?’ diye kendimize soruyoruz. Bazen de o muzip gülümsemesiyle bizi izlediğini hissediyoruz. Eğer bizi gerçekten izliyor olsaydı, eminim ki, Koç Topluluğu’nun geldiği noktayla gurur duysa da, onu en çok mutlu eden gelişmeler; eğitim, sağlık ve kültür kurumlarımızın her geçen gün artan başarıları olurdu. Tutumluluğuyla tanınmasına rağmen, söz konusu eğitim ve gelecek ise muazzam yatırımlara gözünü kırpmadan imza atan kurucumuzu bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz” dedi.





'Eğitimde irtifa kaybediyoruz'

Nitelikli eğitimin, Türkiye’nin en önemli Gündem maddeleri arasında yer aldığını dile getiren Koç, “Ne yazık ki, gerek eğitim kalitesi gerekse eğitime erişim ve fırsat eşitliği, ülkemizin en önemli sorunları olmaya devam ediyor. Ekonomik büyüklüğümüzle dünyanın önde gelen yirmi ülkesi arasında olmamıza rağmen, uluslararası kurumların her yıl yayınladıkları raporlara göre eğitim kalitesi, teknoloji, mühendislik, fen ve matematik gibi alanlarda hem çok geride olduğumuzu hem de giderek irtifa kaybettiğimizi üzülerek görüyoruz” dedi.

Buna karşın birçok saygın kurum ve insanın canla başla çalışarak, bu konuda Türkiye’ye çok değerli faydalar sağlamasından mutluluk duyduklarını da ifade eden Mustafa V. Koç, “İşte bunlardan biri de hayatını bilime ve matematiğe adamış, dünya çapında örnek gösterilen çalışmalara imza atmış, değerli akademisyen Sayın Prof. Dr. Ali Nesin ve Matematik Köyü Projesi’dir. Türkiye’de matematik eğitiminin kalıplarını kıran; yayınları, araştırmaları ve özellikle de Matematik Köyü projesiyle ‘yaratıcı eğitim’ alanında istisnai bir başarı yakalayan Ali Nesin’i yürekten kutluyorum. Bu vesileyle, öncülük ettiği Nesin Vakfı bünyesinde bir Matematik Enstitüsü kurulmasını hayal eden ancak Matematik Köyü’nün kuruluşunu maalesef göremeyen, ülkemizin en güçlü fikir liderlerinden, gazeteci, yazar merhum Aziz Nesin’i de saygıyla ve özlemle anıyoruz.”

'Daha iyisini yapacağız, gençler bunu hak ediyor'

Yaşamından kesitleri de içeren kısa filmde, para ödülünü Felsefe Köyü’nün yapımında kullanacaklarını belirten Prof. Dr. Ali Nesin, ödülle ilgili duygularını ise “Çok gurur duyduk. Bu ödülü Nesin Vakfı olarak kabul ediyorum. Ben ve çalışma arkadaşlarımın liderliğindeki Nesin Vakfı olarak bu ödülü hak etmediğimizi söyleyemeyeceğim, iyi işler yaptığımızın farkındayım. Daha iyisini yapamadığım için özür diliyorum, elimden bu kadarı geliyor. Ama daha iyisini yapacağız. Çünkü gençler bunu hak ediyor. Vehbi Koç Vakfı da buna bir katkı sağlamıştır, çok teşekkür ederiz” diyerek ifade etti.

Matematik, felsefe ve sanatın topluma para getirmediğini ancak bir yaşam biçimi olduğunu söyleyen Nesin, “Bunlar sana bir şey öğretmez, sana düşünmesini öğretir. Her şeyi düşünmesini öğretir. Hiçbir şeye yaramaz, her şeye yarar. Öğrencilerime bir problem veriyorum, iki saat boyunca düşünüyorlar. Bu problem hiçbir şeye yaramayacak ki. Ama inat etmeniz, düşünmeniz, problemi doğru kurgulamanız, sorunu anlamanız, problemi çözmeseniz de problemin zorluğunu anlamanız, bütün bunlar hayatta; insani ilişkilerinizde, toplumla ilişkilerinizde, kendinizle ilişkilerinizde kısaca her işinize yarayacak” dedi. (AA)