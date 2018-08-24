Vegan Müslümanların sayısı giderek artıyor: Kurban Bayramı, kendinden fedakarlık yapabilmekle ilgili

Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, Kurban Bayramı’na alternatif yaklaşımlar getiriyor. Güney Afrika menşeli Daily Vox sitesinin yaptığı röportajlara göre sayısı giderek artan vejetaryen ve vegan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı, "kendinden fedakarlık yapabilmek" olarak görüyor. Vegan Müslümanlar, kurban kesmek yerine ihtiyaç sahiplerine vegan manavlardan aldıkları sebzeleri, meyveleri dağıtıyor.

Gazete Duvar'dan Balkan Talu'nun The Daily Vox‘da yayınlanan yazıdan derlemesi aynen şöyle:

Kasabın torunundan vegan bağışı

Hollanda Utrecht’te yaşayan 27 yaşındaki Anissa Buzhu, kurbanın kendisi için anlamının tevazu (tevekkül) olduğunu söylüyor.

Buzhu,” Başkalarına yardım etmeyi hayvansal ürünler tüketmeden de yapabileceğimizi idrak ettim” diyor. Bir kasabın torunu olan Buzhu bu bayramda vegan manav ürünleri satın alıp ihtiyaç sahiplerine bağışlayacağını söylüyor. Buzhu, “Hayvansal ürün tüketmeyen Müslümanlara saygısızlık yapılması da beni rahatsız eder” diyor.

"Hiçbir şey duymak istemiyorlar"

Güney Afrika’da yaşayan 25 yaşndaki Ya’eesh Khan da benzer bir yöntem uyguluyor. Ya’eesh Khan “Kurban sevdiğiniz, değer verdiğiniz birileri için feragatte bulunup Allah’a yakınlaşmaktır” diyor. Ya’eesh Khan arkadaşları tarafından alaya alınıp dışlanmışsa da vazgeçmemiş. Bu yüzden Ya’eesh Khan’ın çevresi onu Veganizmi din haline getirmekle bile suçlamış. Arkadaşları, onun kurbanı yorumlayışını dine aykırı buluyorlar ve bu yüzden hiç bir şey duymak istemiyorlar.

Fransa Lens’de yaşayan Reslane Khassouani ise kurbanın Hz. İbrahim’in Allah’a gerçek sadakatini göstermesi için ortaya çıktığını söylüyor. Bu yüzden Khassouani için bayram dua ve bağış anlamına geliyor. bu yüzden Khassouani sabahları uyandığında İslamiyetin zorunlu hale getirdiği beş duasını okuyor, hayır kurumlarına bağış yapıyor. Ailesine bayram yemeği veren Reslane Khassouani’nin kendisi vegan besleniyor. Reslane Khassouani, ailesinin bu duruma tepki göstererek “Neden sünneti uygulamıyorsun?” dediklerini söyleyerek “İlla bir hayvan katletmek zorunda olmadıklarını anlattım ama umursamıyorlar. Ben de artık açıklama yapmayı bıraktım” diyor.

Hindistan Yeni Delhi’de yaşayan İrfan Ansari de kurbanı maddi veya manevi değeri olan bir şeyle bağlarını koparabilmek olarak görüyor. Altı yıldır vegan olan Irfan Ansari ailesinin bu duruma hiç saygı göstermemesinden şikayetçi. Onlara etik, çevresel, mantıksal her türlü gerekçeyi sunmasına rağmen kabul etmediklerini, bir hafta boyunca evde et dışında bir şey pişmediğini söylüyor. Ailesi kurbanı hem bir gereklilik hem de bir hak olarak görüyor. Ansari bu yüzden bayramda yemeklerini dışarıda yediğini söylüyor.

Cezayir’de yaşayan 32 yaşındaki Baya Tellai biraz daha şanslı Bayramı bir özverinin kutsanması olayı olarak algılayan Baya Tellai bu geleneği ailesiyle bir araya gelebilmek için bir fırsat olarak görüyor. Küçüklüğünden beri kurbandan pek de hazzetmemiş olan ve kızkardeşi de vegan olan Baya Tellai nihayet ailesini hayvansal ürün olmayan bir sofra kurmaya ikna etmiş.

Veganlığı tercih eden Müslümanların hikayeleri her geçen gün artıyor. Aarada nüans farkları olsa da hepsi aynı mesajı veriyor: Madem Kurban Bayramı kendinden ödün vermek, feragat etmek, bir şeylerden vazgeçebilmekle ilgili bunun için illa hayvanları katletmemiz gerekmiyor.”