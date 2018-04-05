Vegan hükümlü Osman Evcan yeniden açlık grevinde

Önceki yıllarda yaptığı eylemlerle cezaevlerinde vegan-vejetaryen yemekler verilmesinin önünü açan vegan hükümlü Osman Evcan, yeniden açlık grevine başladı.

Evcan'ın açlık grevine başlama nedeni, bir mektubunda Kurban Bayramını eleştirdiği için, gardiyanların hakaret ve tacizlerine maruz kalması ve yemeklerine katılan zararlı maddeler nedeniyle zehirlenerek tedavi hakkının engellenmesi. Şikâyetleri karşılıksız kalınca bu yola başvurduğunu duyuran Evcan, yasal haklarını talep ederek, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Cezaevinde bulunan Osman Evcan, Yeryüzüne Özgürlük Derneği'ne gönderdiği mektup aracılığıyla, kalp ve astım rahatsızlıklarına rağmen 26 Mart'tan itibaren açlık grevine başladığını duyurdu. Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda mahpus bulunan Evcan, kendisine psikolojik baskı uygulanarak, yiyeceklerine zararlı maddelerin katıldığını beyanederek, açlık grevine, birçok yazılı şikayetinin karşılıksız kalması sonucu başvurduğunu açıkladı.

Osman Evcan'ın açlık grevine başlamasına neden olaylar ise, 2017 Eylül ve Ekim aylarında başladı. Gönderdiği bir mektupta Kurban Bayramını protesto ettiği için, beyanına göre Evcan'a etli yemekler, bazen de bulaşık suyu gibi ne olduğu belirsiz şeyler verildi. Ayrıca da Evcan, inançsızlığı ve vegan olması nedeniyle gardiyanların sözlü tacizlerine uğradı. Yediği yemekler nedeniyle on günü aşan bir süreyle şiddetli mide ağrısı yaşayan Evcan, cezaevi dışındaki bir hastaneye sevk edilmediğini, cezaevi hekiminin uyguladığı tedavinin de zehirlenmeye karşı etkisiz ve yetersiz kaldığını anlattı.

Şubat ayında BİMER üzerinden iddialarla ilgili yöneltilen sorulara, Adalet Bakanlığı'ndan "delil yetersizliği sebebiyle idari personele soruşturma açılmadığı" yanıtı verildi.

Osman Evcan yaşadıklarını kaleme aldığı mektupta şöyle anlattı:

"Şubat ayının sonlarında cezaevi mutfağından gelen yemeklerin çeşitli ve sağlıklı olmaya başladığını görünce tekrar yemeye başladım. Ancak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan elime ulaşan cezaevi personeline soruşturma açılmayacağını belirten 2018/1274 no'lu yazıya 13 Mart'ta itiraz etmemle birlikte bana getirilen yemekler tekrardan yarım patates gibi şeylere döndü ve hatta 18-19 Mart'ta şiddetli mide ağrılarım yine başladı. Bu işte bir kasıt var! Hiçbir kötü muameleye itiraz etmememiz için bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Kanıt, belge olmadığını söyleyerek suçluları korumuş oluyorlar. 26 Mart 2018'den beri süresiz açlık grevindeyim. Başka seçeneğim kalmadı çünkü. Yakında 60 yaşıma basacağım. Henüz grevin ilk haftasında nefes zorlukları ve kalp sıkışmaları yaşıyorum; ancak bu eylem benim için varoluşsaldır. İfşa etmeseydim kendime olan saygımı yitirirdim. Sonu ölümle sonuçlansa bile taleplerimin arkasındayım."

Evcan açlık grevini sonlandırması için cezaevi görevlilerinin psikolojik yıldırma yöntemlerine başvurduğunu beyan ederek, bu görevliler hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

Evcan, içine zararlı madde katılmamış sağlıklı vegan yemekleri düzenli alabilmeyi, diğer hükümlülerle spor yapma, sohbete çıkma, atölyelere katılma gibi yasal haklarının geri verilmesini istiyor. Evcan, mektubunda ayrıca sokak hayvanlarına, kadınlara ve trans bireylere yönelik saldırıları da protesto etti.

CNN Türk'te yer alan habere göre Osman Evcan'ın avukatları ise, şikayetlerle ilgili yeterli soruşturma yapılmadığını ve şikayet edilenlerin beyanının esas alınarak soruşturma konusunda karara varıldığını belirtti. Osman Evcan'ın kardeşi Asiye Evcan ise, "Abimin istediği, 2012'de beri yönetmelikte olan vegan yemeklerle beslenmek ve insan haklarına uygun olarak aşağılanmamak, alay edilmemek. Bunlar yerine getirilsin Osman bırakır, yoksa ölüme gideceğini söylüyor. Abimde astım var, sinüzit var, kalp de var; ama mide hastalığı yoktu normalde. Zaten cezasını çekiyor hapiste, bir de üstüne açlıkla veya hakaretle terbiye etmek de neymiş? Cezaevi yemeklerinden başka seçeneği yok, ona da mideyi bozan maddeler katmışlar. Bu yaşında ona bunu yapanlardan hesap sorulsun" diye konuştu.

Yeryüzüne Özgürlük Derneği de tüm hak savunucularını, Osman Evcan'a mektup göndererek destek olmaya ve onun meşru taleplerini faksla cezaevi yönetimine iletmeye çağırdı. 1992'de yasadışı örgüt suçlamasıyla müebbet hapse mahkum edilen ve daha sonra cezaevinde anarşist ve vegan görüşleri benimseyen Osman Evcan, disiplin cezaları onanmazsa 2022'de tahliye olacak.