-VEFAT EDEN ESKİ MİLLETVEKİLLERİNE TBMM'DE TÖREN TBMM (A.A) - 23.11.2010 - Vefat eden eski milletvekilleri Mahmut Şevket Doğan ve Halil Nüzhet Goral için TBMM'de tören düzenlendi. 14. ve 16 Dönem'de Kayseri Milletvekilliği yapan Doğan ve 17. Dönem Aydın Milletvekili olan Goral için düzenlenen cenaze törenine, aileleri, yakınları, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, eski ve yeni milletvekilleri katıldı. Kayseri Pınarbaşı'nda 1929'da doğan Mahmut Şevket Doğan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Gazetecilik Enstitüsü bölümlerinden mezun oldu. Doğan, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Bütçe Raportörlüğü, serbest avukatlık, Türkiye Çimento Sanayi uzmanlığı, Karayolları Teknik Hesaplar ve Malzeme Müdürlüğü, Karayolları İhale ve Satın Alma Komisyonu Başkanlığı, İller Bankası Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı ve Danışma Kurulu üyeliği yaptı. Doğan'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Halil Nüzhet Goral ise 1922'de Şanlıurfa'da doğdu. Kara Harp Okulunu bitiren Goral, Topçu Kıdemli Yüzbaşı rütbesindeyken istifa ederek, çiftçilikle uğraştı. Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyeliği (1968-1977) ve 17. Dönem Aydın Milletvekilliği yapan Goral, evli ve iki çocuk babasıydı. Goral'ın cenazesi ise yarın öğle namazı sonrasında Aydın Tellidede Mezarlığı'nda toprağa verilecek.