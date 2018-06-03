Vefa Küçük görevinden ayrıldı

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Kulübü, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Vefa Küçük\'ün görevinden ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi.

Sarı lacivertli kulübün yaptığı açıklamada, Küçük\'ün görev süresinde 6 yılı tamamlaması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu\'nun (SPK) ilgili düzenlemesi gereği olarak görevinden ayrıldığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü\'nün KAP\'a yaptığı bildirimin tamamı şu şekilde: \"Şirketimiz Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Ahmet Vefa Küçük bu görevi 6 yıldır sürdürmekle Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Md 4.3.6 g fıkrası çerçevesinde \'Bağımsız Üye\' olma kriterini 2018 Haziran itibarıyla sağlamadığından aynı düzenlemenin 4.3.8 Maddesi gereği olarak görevinden ayrılmıştır.\"