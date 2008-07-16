Vederson 3 ay yok

Sezon hazırlıklarını Avusturya'nın kış sporları merkezi Kitzbühel'de sürdüren Fenerbahçe, idmanda sakatlanan ve 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Deivid'in ardından yeni bir sakatlık şokuyla sarsıldı.

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Vederson'un sol dizindeki menüsküs ve yan bağlarıyla ilgili olarak akşam saatlerinde Augsburg'ta doktor kontrolünden geçtiği belirtilerek, ''Yapılan tetkikler neticesinde oyuncumuzun ameliyatına karar verildi. Sağlık kurulumuz, oyuncumuzun 8 hafta içinde idmanlara başlayabileceğini, 12 hafta içinde ise sahadaki yerini alabileceğini ifade etti'' denildi.