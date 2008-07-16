T24 LogoT24 Logo
Spor

Vederson 3 ay yok

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu devam ediyor. Deivid'in ayağının kırılmasıyla yıkılan sarı lacivertliler ikinci şoku yaşıyor. Vederson 4 ay sahalardan uzak kalacak...

16 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 -
Sezon hazırlıklarını Avusturya'nın kış sporları merkezi Kitzbühel'de sürdüren Fenerbahçe, idmanda sakatlanan ve 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Deivid'in ardından yeni bir sakatlık şokuyla sarsıldı.

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Vederson'un sol dizindeki menüsküs ve yan bağlarıyla ilgili olarak akşam saatlerinde Augsburg'ta doktor kontrolünden geçtiği belirtilerek, ''Yapılan tetkikler neticesinde oyuncumuzun ameliyatına karar verildi. Sağlık kurulumuz, oyuncumuzun 8 hafta içinde idmanlara başlayabileceğini, 12 hafta içinde ise sahadaki yerini alabileceğini ifade etti'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24