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Vedat Türkali'nin 'Bir Gün Tek Başına' romanı Kürtçe'ye çevrildi

Tehsîn Baravî kitabı 6 yılda çevirdi

27 Mayıs 2017 16:15

Yazar Vedat Türkali'nin 'Bir Gün Tek Başına' adlı romanı, Tehsîn Baravî’ tarafından Kürtçe'ye çevrildi. 6 yılda çevrilen kitap, "Rojeké Bi Tena Seré Xwe" adıyla Lîs Yayınları'ndan çıktı.

Gazete Duvar'ın haberine göre; çevirmen Baravî kitaba eklediği ön sözde Türkali'nin muhalif kimliğine ve Kürtlere yakınlığına da değindi. Baravî "Bir Gün Tek Başına"yı bir aşk şarkısına benzetti.

Kitabın sonunda, eleştirmen Fethi Naci’nin 1975 yılında Politika gazetesinde roman için yazdığı yazıya yer verildi.

Bir Gün Tek Başına hakkında...

Vedat Türkali'nin ilk romanı olan Bir Gün Tek Başına 1974'te yayımlandı. 27 Mayıs 1960 askeri darbe döneminden öncesinde Beyazıt Meydanı'nda çatışanların hikayesini ele alan kitap aydınlar arası hesaplaşmayı ve umutsuz bir aşk hikayesini anlatıyor. 

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