Vedat Türkali için cenaze töreni

Hafta başında, 97 yaşında hayatını kaybeden eski TKP üyesi, yazar Vedat Türkali için İstanbul Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Türkali'nin naaşı törenin ardından toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Törene yüzlerce kişi katıldı.

HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş törenin katılımcıları arasında yer aldı.

Birçok sendika, sosyalist parti ve grubun yönetici ile üyeleri de törende hazır bulundu.

Cenaze töreninin sonunda Türkali'nin 'İstanbul' şiiri okundu.

Törene katılanlar 'Kavgamızın şairi Vedat Türkali', 'Yaşasın hakların kardeşliği' sloganlarını attı.

Vedat Türkali, 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra Maltepe Askeri Lisesi ve Kuleli Askeri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı.

Öğretmenlik yaptığı dönemde, 1951 yılında üyesi olduğu Türkiye Komünist Partisi (TKP) davasında yargılanan Türkali, 'siyasi eylem suçu' nedeniyle tutuklanıp 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 7 yıl cezaevinde yattıktan sonra koşullu olarak serbest bırakıldı.

Merih Pirhasan ile evli olan Türkali, yazdıklarının sansüre uğramaması için kullandığı Abdülkadir Pirhasan adını cezaevinden çıktıktan sonra Vedat Türkali olarak değiştirdi.

Usta edebiyatçı, Rıfat Ilgaz ile Gar Yayınlarını kurup 1960 yılında da 'Dolandırıcılar Şahı' adlı filmle ile de senaristliğe başladı ve Karanlıkta Uyananlar filmiyle 1965 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı.

Vedat Türkali'nin ilk romanını olan 'Bir Gün Tek Başına' 1974'te yayımlandı.

Yazarın Türkiye edebiyatına kazandırdığı eserler arasında, 'Mavi Karanlık', 'Tek Kişilik Ölüm', 'Güven', 'Yeşilçam Dedikleri Türkiye', 'Kayıp Romanlar', 'Yalancı Tanıklar Kahvesi' ve 'Bitti Bitti Bitmedi' yer alıyor.

Vedat Türkali, 1974 yılında Milliyet Yayınları Roman Yarışması Birincilik Ödülü'nü, 1976 yılında Orhan Kemal Roman Armağanı ve 2016'da Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü'nü aldı.

Yazarın ayrıca 'Eski Şiirler Yeni Türküler' adlı şiir kitabı ve aralarında 'Eski Filmler', 'Dallar Yeşil Olmalı'nın da bulunduğu oyun ve senaryoları var.

Türkali, 2009 yılında DEHAP'tan (Demokratik Halk Partisi) milletvekili adayı oldu.