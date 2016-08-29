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Vedat Türkali, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde toprağa verilecek

Türk edebiyatının çınarı Vedat Türkali 97 yaşında hayatını kaybetti

29 Ağustos 2016 23:21

Bugün hayatını kaybeden Türkiye edebiyatının çınarlarından yazar-senarist Vedat Türkali, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde toprağa verilecek. 

 Vedat Türkali, bir süredir tedavi gördüğü Yalova Devlet Hastanesi’nde sabah saat 06.00 sularında hayatını kaybetti.97 yaşındaki Türkali'nin vefat haberi kızı, sanatçı Deniz Türkalitarafından Twitter hesabından duyuruldu. CNN Türk canlı yayınına bağlanan Türkali’nin doktoru Özgür Akın Oto, usta yazarın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtirken, "İyi bir devrimciydi, devrimci olarak yaşadı, devrimci olarak öldü" ifadesini kullandı.

Türkali'nin cenazesine ilişkin sosya medyadan açıklama yapan Ayrıntı Yayınları, 1 Eylül Dünya Barış Günü öğle namazından sonra Teşvikiye Camii’nden kaldırılacağını duyurdu. 

 

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