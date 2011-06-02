-VEDAT PEKER'İN DAVASI YARGITAY'DA İSTANBUL (A.A) - 02.06.2011 - Vedat Peker ile Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un da aralarında bulunduğu 54 sanık hakkında Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde açılan ve ''görevsizlik kararı'' verilerek İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen davanın dosyası, bu mahkemenin de ''görevsizlik kararı'' vermesi üzerine uyuşmazlığın giderilmesi için Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderildi. Alınan bilgiye göre, 54 sanıklı davanın açıldığı Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma açmadan dosya hakkında görev alanına girmediği gerekçesiyle ''görevsizlik kararı'' verdi. Bu kararla birlikte dosya, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Dosyayı inceleyen bu mahkeme de davanın Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama yapılmadan incelendiği ve özel yetkili mahkemelerin görev alanına girmediği gerekçesiyle ''görevsizlik kararı'' verdi. Bunun üzerine, dosya, görev uyuşmazlığının giderilmesi amacıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderildi. Kanada'dan iade edildikten sonra ''Kelebek Operasyonu'' davası kapsamında hakkında kesinleşmiş 1 yıl 15 gün hapis cezasının infazı amacıyla cezaevine konulan Vedat Peker, ''suç örgütü'' davasına bakan Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesinin 11 Mart 2011 tarihli yakalama emri doğrultusunda 29 Mart 2011'de çıkarıldığı Bakırköy Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanmıştı. İstanbul'da başlatılan soruşturmayı özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Haydar yürütmüştü. Savcı Haydar, ''görevsizlik kararı'' vererek, dosyayı Burhaniye Cumhuriyet Savcılığına göndermişti.