Vedat Muriqi, Lazio yolcusu

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><span class="subtitle">Lazio'nun Fenerbahçeli <strong>Vedat Muriqi</strong> ile transfer görüşmelerine başladığı açıklandı.</span></p>\n<div class="preview-block">\n<div class="img-holder">\n<p>Fenerbahçe, Vedat Muriqi’nin İtalyan kulübü Lazio’ya transferi için görüşmelerin başladığını duyurdu.</p>\n<p>Açıklamada, “Futbolcumuz Vedat Muriqi’nin transferi için İtalya’nın S.S. Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır” denildi.</p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>