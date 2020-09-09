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Spor

Vedat Muriqi, Lazio yolcusu

09 Eylül 2020 23:09

Lazio'nun Fenerbahçeli Vedat Muriqi ile transfer görüşmelerine başladığı açıklandı.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi’nin İtalyan kulübü Lazio’ya transferi için görüşmelerin başladığını duyurdu.

Açıklamada, “Futbolcumuz Vedat Muriqi’nin transferi için İtalya’nın S.S. Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır” denildi.

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