Vedat Muriqi Lazio'da!

İtalya Serie A ekibi Lazio, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Vedat Muriqi'in transferini bitirdi.

Beinsports'un haberine göre, günledir süren pazarlıklar sonunda Lazio ile Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Transferin pazartesi resmiyete döküleceği ve bonservis bedelinin 17,5 milyon Euro + 1 milyon Euro bonus şeklinde olacağı, bir sonraki satıştan da Fenerbahçe'nin yüzde 5 pay alacağı bildirildi.

Vedat Muriqi'nin Lazio ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayacağı da gelen haberler arasında.