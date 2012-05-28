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Vedat Milor'a 'haksız rekabetten' tazminat davası

Vedat Milor yazısında, talimat verilmemesine erken saatte uyandırıldığın, klimanın yeterli çalışmadığını, küvet ve duşta sorun yaşadığını belirtti

28 Mayıs 2012 12:03

Antalya'nın 5 yıldızlı otellerinden Crowne Plaza, televizyon programcısı ve gurme Vedat Milor hakkında yazısında 'haksız rekabet yarattığı' iddiasıyla 50 bin liralık tazminat davası açtı.

Vedat Milor, geçen yıl Şubat ayında Antalya'da konakladığı Crowne Plaza ile ilgili kendi internet sitesinde 28 Şubat 2011 tarihinde kaleme aldığı yazıda bir dizi eleştiride bulundu. Tatsız bir dizi olay yaşadığını vurgulayan Milor bu yazısında, "Siz siz olun, 5 yıldızlı Crowne Plaza'da konaklamak zorunda iseniz iki kez düşünün" ifadesini kullandı.

Bu yazı üzerine Crowne Plaza'nın hukuk servisi harekete geçti. Milor'un bu ifadelerinin 'haksız rekabet' olduğu gerekçesiyle Crowne Plaza'nın hukuk servisi, hakkında 50 bin lira istemiyle Antalya 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 50 bin liralıK tazminat davası açtı.

Vedat Milor'a ifadesinin alınması için tebligat sonunda ikamet adresinin bulunduğu Burgazada Muhtarlığı'na yapıldı. Tebligattan üzerine davadan yeni haberdar olduklarını belirten Milor'un avukatı İlkşan Urlu, öncelikle cevap verme süresinin uzatılması talebinde bulundu. Avukat Urlu, davanın müvekkili Milor'un ikamet adresi olan Adalar veya davacı kuruluşun adresi olan Bakırköy Adliyesi'nde görülmesi için dosyanın İstanbul'a gönderilmesini istedi. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

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