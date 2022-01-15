Vedat Milor, kendisini Twitter’dan engelleyen Leman Sam’ı tiye aldı: Saruja isimli Suriye lokantasına yüksek not vermiştim, ondan dolayı olabilir mi?

Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Soysuz Araplar” ifadesi sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olan şarkıcı Leman Sam, bu kez Vedat Milor’un paylaşımıyla gündeme geldi. Sam'ın kendisi hakkında yaptığı bir yorumu alıntılayan Milor, "Pandemi hepimizi değiştirdi; bambaşka insanlara dönüştürdü. Leman Sam’ı ise daha çok" diye yazdı. Ardından Sam'ın kendisini Twitter’dan engellediği bir ekran görüntüsünü paylaşan Milor, Leman Sam'ı “İlginç. Nedenini hatırlayamadım. İlk açıldığı dönemde Saruja isimli Suriye lokantasına yüksek not vermiştim. Ondan dolayı olabilir mi?” notuyla tiye aldı.

Geçen günlerde sosyal medyada tartışma yaratan ünlü şarkıcı Leman Sam, Araplar için, “Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum içi uzun süreli linçe maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler, sonu yağmadır bunun. Hiç şikâyet etmeyin, göz göre göre geldi” diyerek tartışma yaratmıştı.

"Tanımlaması zor antipatik biri"

Twitter'ın ırkçılıktan ötürü kaldırdığı paylaşımın ardından gündemden düşmeyen Leman Sam'a bir cevap da gurme Vedat Milor'dan geldi. Milor, Sam'ın yıllar önce kendisi hakkında yaptığı "Birisi için doğrudan fikir beyan etme huyum yoktur ancak şu Vedat Milor'u çok gereksiz biri olarak görüyorum, ağzını şapırdatarak bedava yemek yiyerek para kazanıp, kendi kadar boş fikirlerini yayan, faydasız, tanımlanması zor, antipatik biri" sözlerini alıntılayarak cevap verdi.

"Eğer yarın 18:00’a kadar engelimi kaldırmazsa, Beyrut tavsiyelerimi de ekleteceğim"

"Pandemi hepimizi değiştirdi; bambaşka insanlara dönüştürdü. Leman Sam’ı ise daha çok. Birileri hakkında doğrudan fikir beyan etmeyen biri iken farklı ırklar hakkında doğrudan fikir beyan etmeye giden 3 sene…" diyen Milor, bir başka paylaşımında da Sam’ın kendisini engellediğini söyledi.

Milor, " İlginç. Nedenini hatırlayamadım. İlk açıldığı dönemde Saruja isimli Suriye lokantasına yüksek not vermiştim. Ondan dolayı olabilir mi? Eğer yarın 18:00’a kadar engelimi kaldırmazsa, Beyrut tavsiyelerimi de ekleteceğim" diyerek Sam'ı ti'ye aldı.