Vedat Milor’dan ‘Ceren Damar’ mesajı: Sadece adalet istemenin suç olmasının ne doğal hukukta ne de pozitif kanunlarda yeri yok

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel’in davasında sanık avukatının Ceren Damar'ı savunan herkes hakkında suç duyurusunda bulunacağı açıklamasına tepki gösterdi. Milor, "Sadece adalet istemenin suç olmasının ne doğal hukukta ne de pozitif kanunlarda yeri yok" düşüncelerini dile getirdi.

‘Şule Çet Dayanışma Platformu’nun Şenel’in davasına ilişkin “Ceren Damar davasında, sanık avukatı, Ceren hoca için adalet isteyenlerden, ailesinden, Ceren hocayı savunan herkese suç duyurusunda bulunacağını söyledi. (İlk sıraya bizi yaz)” paylaşımını alıntılayarak, “Adalet' isteyen insanlar hakkında suç duyurusunda bulunmak isteyen bir avukat. Murat Önderman’ın 'hukuk felsefesi gereksiz bir ders mi' konulu bir soruya yazdıklarından sonra buna denk gelmek ilginç oldu. Yanlış anlaşılmasın. Hukuk okuduğum dönemden aşina olduğum şeylerden biri de bu. hukuk felsefesi literatürü hukuk ve adalet arasındaki ilişkiyi tartışan sayısız makale ve kitapla dolu. Sanırım Plato’dan beri bu tartışılıyor. Aquinas’ın katkıları mühim. Tabii sonra da pozitivistler, özellikle Kelsen ve Hart. Kimisi hukuku adilin ne olduğunu ortaya koyan bir unsur olarak görüyor. Kimisi ise adaletin hukukun bir parçası olmadığını ve olamayacağını düşünmüş. Ne olursa olsun şurası kesin: Sadece adalet istemenin suç olmasının ne doğal hukukta ne de pozitif kanunlarda yeri yok. Bunu gerçekten insanın havsalası almıyor” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisiyken 2 Ocak 2019'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından katledilen Ceren Damar Şenel cinayeti davasında 3. duruşma bugün görüldü. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar çıkması beklenirken, duruşma 21 Şubat'a ertelendi.