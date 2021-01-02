Vedat Milor: Bir Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak son dönemde yapılan atamaların doğru olduğunu düşünmüyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP'den milletvekili adayı da olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun önce Haliç Üniversitesi’ne, 1 yıl sonra da Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamasına tepkiler devam ediyor. Gastronomi yazarı ve ekonomist Vedat Milor da kararı Twitter’dan eleştirirken, “Bir Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak son dönemde yapılan atamaların doğru olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Milor’un tweetleri şöyle:

“Sosyal hayatın devamlılığı için alınan kararların meşru olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bunun ne olduğunu izah için farklı teoriler var. Bunlar üzerinden giderek farklı gerekçelendirmeler yapmak mümkün. Ancak birlikte yaşamın sürdürülebilir olması için şurası kesin:

Her yerde olduğu gibi spesifik bir toplulukta, tek bir kişiyi memnun etmek yerine o topluluğun genel memnuniyeti hedeflenmeli. Bir Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak son dönemde yapılan atamaların bu açıdan doğru olduğunu düşünmüyorum.

Meşruiyette kişinin sahip olduğu yeterlilik esasa dair bir gerekçelendirme ama bence yetersiz. Bu seçimin kimler tarafından yapıldığı daha önem arz ediyor. Burada da topluluktaki memnuniyetsizliği yaratan şey bu. Memnuniyetsizliğin hâkim olduğu bir yerde başarı zor.”