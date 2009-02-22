Vedat gazetecilere saldırdı







Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Antalya'da düzenlenen kursa katılan eski futbolcular Vedat İnceefe ile Tarık Daşgün, yaptıkları kaçamağı fotoğraflayan gazetecilere saldırdı.



Eski futbolcu, antrenör ve teknik direktörlerin katılması UEFA tarafından şart koşulan ve TFF tarafından Antalya'da düzenlenen `UEFA A Güncelleme Kursu'na katılan eski futbolcular Vedat İnceefe ile Tarık Daşgün, Cumartesi gecesi yanlarında iki kadın ile bir eğlence kulubüne geldi. Bu sırada fotoğraflarını çeken muhabirlerin makinelerini almaya çalışan eski futbolcular, olay çıkardı. Saldırgan tavırlarıyla dikkat çeken eski futbolcular, yakın arkadaşlarının araya girmesiyle ikna edilmeye çalışıldı. Tüm ısrara rağmen çekilen fotoğrafları sildirmek için muhabirleri iteleyip, hakaret eden İnceefe ve Daşgün, gazetecileri eğlence kulübünden dışarı çıkartarak tartışmaya devam etti.



Olay yerine gazeteciler tarafından çağırılan polislerin gelmesiyle yatışan iki futbolcu, arkadaşları tarafından birlikte geldikleri kadın arkadaşlarının yanına götürüldü.

