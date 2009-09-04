Vedat Ergin, Cerrah'tan hesap sormuş!

Karagümrük Çetesi’nin liderlerinden Vedat Ergin ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü arasında ‘mektup’la 28 Şubat polemiği yaşandığı ortaya çıktı. Ergin, dönemin Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’a gönderdiği mektubunda 28 Şubat sürecinin aktörlerinden Ali Kalkancı’nın bu tarihin yıldönümünde yakalanmasının ‘nasıl bir tesadüf’ olduğunu sordu.

Halen ‘çete’ suçundan Koceli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ergin kardeşlerden Vedat Ergin, 3 Mart günü eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’a hitaben bir mektup kaleme aldı. Gazete HaberTürk'ün haberine göre Ergin, ‘esselamü aleyküm, merhaba’ diye başlayan mektubunda şunları kaydetti:

'Bir polis gibi değil partizan gibi hareket ediyorsunuz'

“Celalettin Cerrah, dün sizin başbakanınıza 17 sayfalık mektup yolladım. Çoğu satırlarımda sizi şikâyet ettim. Cerrah, ben kime ne söyleyeceksem yüzüne söylerim. Şimdi sizin kendinize yazıyorum. Nasıl bir katakulli ettiyseniz Ali Kalkancı denen zındığı 28 Şubat günü mahkemeye çıkarttınız. Benim için bunun anlamı, sizin bir polis müdürü gibi değil bir ideolojik partinin partizanı gibi hareket ettiğinizdir.

'Ben yazdım siz okudunuz, gereğini arz ederim'

Böyle şey nasıl oluyor da Ali Kalkancı denen ve 28 Şubat sürecinin aktörlerinde biri olan şahsı bir 28 Şubat tarihine denk getirip tutuklatıyorsunuz, yalan mı? Bu hiç tesadüf değildir. Bu sizin ideolojik intikamla hareket ettiğinizin tezahürüdür. Celalettin Cerrah suçüstü oldunuz. Bu tavrınızı sizinle ilgili mahkemelerimde delil olarak sunacağım. Size açtığım155 kuruşluk tazminat davası da delili olacaktır. Celalettin Cerrah, İstanbul’un göbeğinde peş peşe Çeçen kardeşler öldürülüyor hani failler nerede? Bunlar İstanbul’da olurken siz abudik gubidik zındık Ali Kalkancı’yı 28 Şubat’ta tutuklatmanın organizasyonunu yapıyorsunuz.” Ergin, mektubunda kendi aile fertlerine yönelik saldırıların faili meçhul kaldığını vurgulayarak, “Benim aile fertlerime yapılan silahlı failimeçhul eylemlerin failleri nerede? Derhal aileme yapılan saldırıların failleri bulunmalıdır. Ben yazdım siz okudunuz gereğini arz ederim” dedi.

Cerrah konuyu Narkotik Şube'ye yönlendirdi

Mektubun bizzat ulaştığı Celalettin Cerrah ise konuyu, operasyonu yapan Narkotik Şube Müdürlüğü’ne yönlendirdi. Cerrah, konunun araştırılmasını ve mektuba karşılık bilgi verilmesini istedi. Bu nedenle o dönemde Narkotik Şube’den sorumlu olan Emniyet Müdür Yardımcısı Tufan Ergüder bir cevap yazısı hazırladı. Ergüder, Kalkancı’nın tutuklanmasına neden olan operasyonla ilgili savcılık soruşturması halen sürdüğü halde ‘Vedat Ergin adına’ başlığıyla cezaevine bir yanıt yazısı gönderdi. Yazıda henüz davası açılmayan soruşturmayla ilgili bilgiler aktarıldı.

‘Derdini savcıya anlat’

Dönemin Emniyet Müdür Yardımcısı Hüner imzası ile cezaevine geri gönderilen mektubun iade gerekçesi ise şu şekilde ifade edildi:

“Vedat Ergin’in, Organize Suçlar Müdürlüğü’ne hitaben göndermiş olduğu 8 sayfadan ibaret mektupta geçen konuların, ilgili şube müdürlüğünün çalışma alanına girmemesi ve şahsın daha önce gönderdiği mektuplarda cevabı verilen konuları yinelemesi sebebiyle mektup iade edilmiştir. Mektubun şahsa teslimi ile şikâyete mahal olduğunu değerlendirdiği konuları, ilgili Cumhuriyet savcılığına aktarması gerekmektedir.”