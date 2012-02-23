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Vedat Aydın'ın katil zanlısı öldürülmüş

Vedat Aydın cinayetinde adı geçen emekli albay Aytekin Özen'in de teşhis için fotoğrafları savcılığa gönderildi.

23 Şubat 2012 00:08

 

T24 - Diyarbakır'da faili meçhul cinayete kurban giden kapatılan HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın faillerinden olduğu gerekçesiyle aranan PKK itirafçısı Selahattin Görgülü'nün öldüğü ortaya çıktı.
 
HEP Diyarbakır İl Başkanı Aydın, 5 Temmuz 1991'de gece evinden kendilerini polis olarak tanıtan 4 kişi tarafından kaçırılmış, 2 gün sonra Elazığ'ın Maden ilçesinde bir köprü altında işkenceyle öldürülmüş halde bulunmuştu. Soruşturmayı yürüten Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, Vedat Aydın'ın kaçırılmasında evinin adresini tespit eden JİTEM elemanı ve eski PKK itirafçısı Selahattin Görgülü hakkında arama kararı çıkardı. Yazışmalarda Görgülü'nün PKK tarafından 1996'da eşiyle birlikte öldürüldüğü ve mezarının Antalya'da olduğu bildirildi. Savcılık Görgülü'nün mezarının fotoğraflarını istedi. Görgülü ve eşine ait mezarların fotoğrafları soruşturma dosyasına konuldu. Daimi arama kayıtlarından düşürülen Görgülü için nüfus müdürlüğüne de ölüm kaydı bildirildi. 
 
 

Eşi teşhis edemedi 

 
Vedat Aydın cinayetinde adı geçen emekli albay Aytekin Özen'in de teşhis için fotoğrafları savcılığa gönderildi. Olay tarihinde Jandarma İstihbarat Grup Komutan Yardımcılığı yapan Özen'i, Vedat Aydın'ın eşi Şükran Aydın aradan 20 yıl geçmiş olması nedeniyle bu fotoğraftan teşhis edemedi. Bu kez Özen'in 20 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafı da Diyarbakır'a gönderildi.

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