Vedat Akgün: G.Saray'lı oyuncuların çoğu F.Bahçe'li

T24 - Sutopu Federasyonu Başkanı Vedat Akgün, "Fenerbahçe sutopu branşını açarsa ilk senesinde şampiyon olur. Çünkü Galatasaray'daki sporcuların çoğu Fenerbahçeli" dedi.





2011 yılında İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sutopu Federasyonu arasında bir protokol imzalandı. Bu protokolle birlikte, Ataköy Yüzme Havuzu 10 yıllığına Sutopu Federasyonu'na devredildi. Uzun senelerdir özlemini çektiği havuzuna kavuşan Sutopu Federasyonu'nun başkanı Vedat Akgün ve Başkanvekili Ahmet Hacısoyu, Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'e sutopu sporu ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.





Aziz Yıldırım ile görüştük; olmadı





"Sutopu sporunda bayrak takımımız hangisi?" sorusuna, "Tartışmasız Galatasaray... Her sene şampiyon oluyorlar. Hem de açık ara!" cevabı veren Akgün, "En büyük üzüntümüz, Fenerbahçe'nin bu yarışta olmayışıdır. Yıllardır özlemini kuruyoruz, en büyük hayallerimizden bir tanesi bu, fakat bir türlü olmadı. Aslında çok ön planda olmayan bir durum var. Galatasaray'da oynayan sporcuların çoğu Fenerbahçeli... Bugün Fenerbahçe branşını kursa, hepsi oraya gider. Gittikleri ilk sene de yüzde yüz şampiyon bitirirler" dedi. Rekabetin önemine değinen Akgün, "Tesisleri, havuzları hatta antrenörleri var. Her şey hazır ama şube yok. Birkaç kez girişimlerimiz oldu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve İkinci Başkan Nihat Özdemir ile görüştük fakat olmadı. Büyük bütçe de gerekmiyor. İkinci sene birinci lige çıktıklarında kulüpler arasında harika bir rekabet doğar. Fenerbahçe'ye bir defa daha çağrıda bulunuyoruz ve bekliyoruz" dedi. Akgün, "Sporumuza çok önemli renk katarlar. F.Bahçe-G.Saray rekabeti, hem sutopu sporunu hem de Türkiye'yi uçurur" şeklinde konuştu.





Nisan ayında tamamlanıyor





Aynı zamanda Akgün Otel'in sahibi olan Vedat Akgün, Ataköy'deki havuzun devrinin büyük bir adım olduğunu belirtiyor. Akgün, "Sutopu sporunda en önemli sorun tesisleşme... Yıllardır bu sorunu yaşıyorduk. Böyle bir tesise gelecekte de ihtiyacımız var. Bir olimpiyat veya yüzme şampiyonası almamız için en az 4 olimpik havuzumuzun olması gerekiyor. Havuzu, balon sistemi ile kapatıyoruz. Nisan sonu açılmış olur. Atlama havuzu ile birlikte boyu 80 metreye ulaşıyor. Yazın açık, kışın ise kapatarak 12 ay boyunca hizmet vereceğiz. Kullanımda öncelik sporun olacak. Diğer zamanlarda ise yüzme için halka açacağız" dedi.



