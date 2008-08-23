Vedada mesaj yok

30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, veda töreninde yapacağı konuşmada siyasetin yer almayacağını söyledi. 'Siyaset bizim işimiz değil' diyen Büyükanıt'ın, Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk'e yaptığı açıklamaya göre, TSK'yı siyasi tartışmalar içine çekmeye çalışmak da büyük günah.



Zentürk, İstanbul'da 1. Ordu Komutanlığı'nda önceki gün yapılan devir-teslim töreninde Büyükanıt ile yaptığı konuşmayı dünkü köşesinde şöyle yazdı:



"30 dakika süren törenden sonra Orgeneral Büyükanıt ile ayak üstü sohbet olanağı bulduk. ‘Bugün törende konuşan her iki komutan da kamuoyunda askerin görüşü olarak algılanabilecek en küçük bir cümle bile sarf etmediler. Özellikle Koçman... Tabii sizin de 28 Ağustos’taki devir-teslim töreninizde yapacağınız konuşma merakla bekleniyor. Siz nasıl bir rota izleyeceksiniz...’ yönündeki soruyu net bir ifade ile yanıtladı:



‘İç politika bizim işimiz değil, bu sebeple konuşmalarımızda yer almaz. Askerin işi, askerliktir. Ben bu göreve geldiğimden bu yana iki ana noktaya vurgu yapıyorum. Askerin hassas olduğu konular belli: Birincisi, ülkenin toprak bütünlüğü, ikincisi genel olarak rejimin ana yapısının korunması. Bu konuların dışında bizim iç politikaya dönük bir yaklaşımımız, bir mesajımız, sözümüz olamaz. Sorunuzdan, devir teslim törenlerinde yapılacak konuşmalara bir müdahale olup olmadığı yaklaşımını çıkarıyorum, benim böyle bir şeyden haberim yok, komutanlarımızın kendi tercihleri ve kendi bilecekleri şeylerdir. Benimkini soruyorsanız, benim 28 Ağustos’taki konuşmamda asla böyle bir durum olamaz. Yani iç politikaya dönük tek satır olamaz. Ben, esas olarak bu konuşmamda, Türkiye’nin çevresindeki artan riskler ile terörle mücadelede dikkat edilmesi gereken noktalara ağırlık vereceğim. PKK ile mücadelede terör örgütü tam bitirilirken yaşanılmış üç ayrı kritik eşik var, tekrar canlanmasına imkan sağlayan, onları anlatacağım, biraz alınanlar olacaktır ama bu konuları konuşmamız gerekir.’



Biz herkesle görüşürüz



Kendİsİnİ beyin olarak sivil yaşama hazırladığını ve 29 Ağustos günü uyandığında tipik bir sivil olarak yaşamı sürdüreceğini vurgulayan Orgeneral Büyükanıt, Irak’ın kuzeyindeki yönetimin başı Mesut Barzani’nin izlediği politikalara dönük sorular üzerine de şunları söyledi: ‘Artık herkes biliyor, ben, kanlı düşmanımla bile oturup meseleleri konuşup çözmekten yanayım. Nitekim, Barzani orada son dönemlerde iki-üç akıllı açıklama yaptı, biz de o açıklamaları desteklediğimizi hemen belirttik. Ama sonra ne oluyor? Kendi kamuoyunu tatmin amacıyla belki de ‘PKK terör örgütü değildir’ gibi açıklamalar yapıyor. Böyle bir durumda Türkiye ne yapsın? Kaldı ki, ben Barzani’yi Kuzey Irak’taki bu insanları çok iyi tanırım. Birlikte aynı yemeğe kaşık sallamış insanlarız. İnanın, Barzani’den veya oradan bizimle terörle mücadelemize biraz destek bulsak, biz, onlara elimizi misliyle uzatırız...’



