-VEDA DEĞİL NORMAL SÜREÇ ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın ''21 Şubat Dünya Rehberler Günü'' kutlamalarındaki konuşmasında, ''kendisinin Bakan olma ya da olmama durumuyla ilgili herhangi yorumda bulunmadığı'' bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Günay'ın dün İstanbul'da katıldığı ''21 Şubat Dünya Rehberler Günü'' kutlamalarında yaptığı konuşmada söylediği bazı sözlere yanlış anlamlar yüklendiği belirtildi. Bakan Günay'ın ''Haziran ayında bir seçim var. Haziran ayından sonra Türkiye'de iktidar değişmeyecek gibi görünse de belki Kültür ve Turizm Bakanı değişir'' şeklindeki sözlerinin, bazı basın yayın organlarınca ''veda'' sinyali olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada şunlar, kaydedildi: ''Sayın Bakanımız, konuşmasındaki bu sözleriyle önümüzde bir genel seçim olduğuna işaret ederek, normal bir durum ve süreçten bahsetmiştir. Kendisinin Bakan olma ya da olmama durumuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmamıştır. Uzun bir konuşmanın içindeki küçük bir ayrıntıya haksız anlamlar yüklenmesi, kamuoyunu yanlış bilgilendirmek olacaktır.''