Vecdi Gönül: PKK devam ettikçe, 'bedelli' işlemez

T24 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Genelkurmay'ın ihtiyacından fazla asker celbedilmiş olursa bedelli askerliğin gündeme geldiğini belirterek “Yakın bir tarihte de özellikle PKK devam ettikçe bedelliyle ilgili hükümlerin işlemesini beklemiyoruz” dedi. Askerlik kararı alacakları beklentiye sokmamak için “gündemimizde yok” açıklamasını sık sık söylediklerini de hatırlatan Gönül, 40 yaş üstünde olup askerlik yapmamış olanlara af getirilmesi teklifini Hükümetin reddetmesini ise “Her milletvekilinin teklif verme hakkı var. Ben bir yere varacağını zannetmiyorum” dedi.

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti. Ziyarette gündemle ilgili soruları yanıtlayan Gönül, bedelli askerlik konusunda dün yaptığı “Ümit yok” açıklamasını devam ettirdi. Gönül, şunları söyledi:“Bedelli askerlikle ilgili ayrıntılı bilgi istiyorsanız 1111 sayılı kanunun 10'uncu maddesini okuyun. Bedelli askerliği düzenliyor. Özeti şu, celp fazlası olursa Genelkurmay'ın ihtiyacından daha fazla asker celbedilmiş olursa Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığı'na yazıyor. Diyor ki ‘Benim ihtiyacım karşılandı. Bunun üzerindekini bedelli olarak işleme koyabilirsiniz' diyor. Kanun yürürlükte, yani yeni bir kanun çıkartmaya lüzum yok. Ama bugün için 2004 yılında askerlik süresi Hükümetimiz tarafından önemli ölçüde kısaltıldığı bir tarafta celp fazlası tahmininde bulunmak mümkün değil. Bunun kararını biz vermiyoruz, onun için tahmin diyorum.”

Beklentiye girmesinler diye



Gönül, “Bedelli askerlik gündemimizde yok” sözünü askerlik kararı alanların beklentiye girmemeleri için söylediklerine de dikkat çekerek “Bunu her seferinde demek suretiyle, askerlik kararı verecek arkadaşlarımızın bir netice alamayacakları beklentiye girmelerini arzu etmediğimiz içindir. Yani realist karar versinler, doğru karar versinler. Herkesin kendine göre bir durumu vardır. Yakın bir tarihte de özellikle PKK devam ettikçe bedelliyle ilgili hükümlerin işlemesini beklemiyoruz” dedi.

“40 yaş af önergesi bir yere varmaz"



Gönül, 40 yaş üstünde olup bir şekilde askerlik yapamamış yurttaşların affedilmesiyle ilgili Ak Parti Iğdır Milletvekili Ali Güner'in yasa teklifinin parti tarafından uygun görülmemesini de değerlendirerek, “Her milletvekilinin her istediği konuda hiçbir kayda tabi olmaksızın önerge vermek, kanun teklifi vermek gibi Anayasal bir hakkı var. Öyle bir hak kullanmıştır. Ben bir yere varacağını zannetmiyorum” diye konuştu.



Gönül konuşmasında esnafın ülke için önemine de değinerek, “Ekonomideki en büyük sıkıntılardan dış siyasete, örneğin Kıbrıs'ta sıkıntıya düştüğümüzde esnafımız hep yanımızda yer almıştır. Türkiye'de iç huzur bozulduğunda da esnaf büyük denge unsuru olmuştur, bugün de denge unsuru olmaya devam etmektedir. Esnafımızın en büyük özelliği türk müteşebbisliğinin fidanlığı olmasıdır” dedi.

Selahattin Hünü: Oyumuz 'evet'



Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı ve İzmir Birliği Başkanı Selahattin Hünü ise, hükümetin faizleri yüzde 59'lardan yüzde 5'lere düşürmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, referandumda “evet” oyu kullanacaklarını dile getirdi.



