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Politika

Vecdi Gönül de oy ve hizmet ilişkisi kurdu

Bakan Şahin ve Başesgioğlu'ndan sonra Gönül de AKP'ye oy verilirse daha iyi hizmet geleceği imasında bulundu.

03 Mart 2009 02:00

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'ndan sonra Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de AKP'ye oy verilirse daha iyi hizmet geleceği imasında bulundu.

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'ndan sonra Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de AKP'ye oy verilirse daha iyi hizmet geleceği imasında bulundu. Gönül, AKP Bayraklı Belediye Başkan adayı Selim Gökdemir'in seçim çadırında, ``Genel seçimde olduğu gibi yerel seçimde de bize destek verirseniz, Hükümetin, Başbakanın hizmet aşkı daha da artacaktır'' dedi.

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İzmir'de Bayraklı Belediye Başkan adayı Selim Gökdemir'in seçim çadırında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle biraraya geldi. Gönül, burada yaptığı konuşmada, Bayraklı'nın iyi hizmet alması için AKP'ye oy verilmesi çağrısında bulunarak şöyle konuştu:

``2002 genel seçimlerinde partimizin oy oranı yüzde 34'tü. 2007 genel seçimlerinde yüzde 47 oldu. 1954 seçimlerinden bu yana böyle bir sonuç alınmamıştı. Yerel seçimlerde de aynı desteği verirseniz Ankara'daki hizmetlerin paraleli burada da mahalli idarelerde de gerçekleşir. Hükümete halk desteği olursa yolumuza aynı hızla devam ederiz.''

AKP Bayraklı Belediye Başkan adayı Selim Gökdemir, Bayraklı'da reform yapacağını öne sürerek, ``Bayraklı'nın kader olarak kabul ettiği bu durumu tersine çevireceğim. Bayraklı'yı İzmir'in en güzel ilçesi yapacağım. Bayraklı'yı İzmir'in markası yapacağım'' dedi.

Bakan Gönül, daha sonra Gökdemir'in Manavkuyu'daki seçim bürosunun açılışını yaptı. Manavkuyu'da bir kooperatif dairesi olduğunu belirten Gönül, emekli olduğunda orada yaşayacağını açıkladı. Gönül, burada yaptığı konuşmada da ``Oylar artsın ki Başbakan'ın, Hükümetin hizmet şevki de artsın'' sözünü tekrarladı.



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