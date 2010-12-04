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Spor

Ve sonunda taraftar patladı

Manisaspor ve Beşiktaş mağlubiyetlerinin ardından tribünlerde başlayan tepkiler Florya'ya sıçradı.

04 Aralık 2010 02:00

T24 - Manisaspor ve Beşiktaş mağlubiyetlerinin ardından tribünlerde başlayan tepkiler Florya'ya sıçradı. Yaklaşık 50 sarı-kırmızılı taraftar, Kasımpaşa maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yönetim ve futbolcuları protesto etti.

 
Galatasaray taraftarı kazan kaldırdı. Manisaspor ve Beşiktaş maçlarının ardından tribünlerde alevlenen tepki sonunda Florya Metin Oktay Tesisleri'ne sıçradı.

Kasımpaşa karşılaşması için kampa giren Galatasaraylı futbolcular hiç ummadığı bir protesto ile karşılaştı. Gece geç saatlerde tesislerin önünde toplanan yaklaşık 50 sarı-kırmızılı taraftar, pankart açarak takımını protesto etti.

Meşaleler ve yanıcı maddelerin kullanıldığı protesto da, hem yönetim istifaya çağırıldı hem de futbolculara tepki gösterildi.

Protestolar sürerken polis ekipleri tesislere gelerek taraftarlara dağılması yönünde uyarılarda bulundu. Ancak eylemin sürmesi üzerine taşkınlık yapan yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen taraftarlar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Bu arada Htspor.com'da yer alan bilgiye göre, protesto gösterilerinde bulunan grup, futbolcuların bulunduğu kamp binasına meşale, ve maytap gibi maddeler de attı.

Galatasaray'ın ultrAslan taraftar grubu konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, etik olmayan hiçbir protestonun içinde olmayacağını duyurdu.

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