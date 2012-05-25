Ve sahne şizofrenlerin

İstanbul Dans Eğitim Merkezi Derneği'nin cumartesi günü düzenleyeceği etkinlikte tamamı şizofreni hastalarından oluşan ilk dans ekibi olan grup da sahne alacak.

İstanbul Dans Eğitim Merkezi Derneği 26 Mayıs akşamı oldukça renkli bir etkinliğe imza atacak. 50 kişilik kursiyer dansçı kadrosuyla çalışmalarını sürdüren derneğin cumartesi günü saat 20.00’de Büyükçekmece AKM’de sergileyeceği gösteride, ‘Dünya Şizofreni Derneği Halkdansları’ ekibi de sahne alacak. Dünyada, tamamı şizofreni hastalarından oluşan ilk dans ekibi olan ekip, Gaziantep yöresinden oyunlar sunacak. Etkinlikte, Dünya Şizofreni Derneği gönüllü üyesi olan Türk Sanat Müziği sanatçısı Hüner Coşkuner mini bir konser verecek.

Ayrıca,’Yetenek Sizsiniz Türkiye’ yarışmasında finale kalan ‘Kafkas Yıldızları Halkdansları’ ekibi ve ülkemizi temsilen 2006 PRAG Uluslararası Bale ve Dans Yarışmasında 1. olan 2011 yılı Latin dansları Türkiye etap 1.si Tanabay TOKGÖZ de Latin Dansları Samba ve Rumba gösterileriyle geceye renk katacaktır. sahne alacak. Beylikdüzü’nde çalışmalarını sürdürmekte olan İstanbul Dans Eğitim Merkezi Derneği bu gösterinin ardından eylül ayına kadar çalışmalarına ara verecek.