Ve Mourinho Madrid'de...

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İspanya'nın Real Madrid Kulübü, teknik direktör Manuel Pellegrini'nin görevine son verdiğini ve yerine Jose Mourinho'nun getirileceğini duyurdu.Kulüp başkanı Florentino Perez, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısından sonra Pellegrini ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Madrid takımı ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen görevine son verilen Şilili teknik adama verilen tazminatın 4 milyon euro olduğu öne sürülüyor.Florentino Perez, Real Madrid'de tekrardan kulüp başkanı olduktan sonra Cristiano Ronaldo, Kaka, Benzema gibi önemli transferler yapmış, takımın başına da Villarreal'e tazminat ödeyerek Pellegrini'yi getirmişti. Perez, son iki haftadır yaptıkları analiz sonunda Pellegrini'nin gitmesine karar verdiklerini, yerine ise Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu getireceklerini ifade etti. Perez, Mourinho'nun Inter ile ilişiğinin kesmesini beklediklerini kaydetti.Inter ile Portekizli teknik adam arasındaki görüşmelere karışmadıklarını söyleyen Real Madrid Kulübü Başkanı, Mourinho'yu "Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri ve çok iyi bir kadroya sahip takımımıza çok şeyler verecek" diye tanımladı.2003-2004 sezonundan bu yana Real Madrid'e gelecek 10. teknik adam olacak Mourinho'nun gelecek cuma günü basına tanıtılması ve Portekizli teknik adamla sezon başına 10 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.Mourinho'nun İnter'den ayrılmak için 16 milyon euro ödemek zorunda olduğu belirtiliyor.Öte yandan, Inter Kulübü Başkanı Massimo Moratti ile bugün (26 Mayıs 2010) son görüşmesini yaparak, İtalyan kulübüyle yollarını ayıran Mourinho, basına açıklamasında, "Özgürüm, tatilden sonra çalışmaya İspanya'ya gideceğim" dedi.