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Spor

Ve Misimovic kadro dışı!

Zvjezdan Misimovic'in yarından itibaren çalışmalarına A2 takımıyla birlikte devam edeceğini bildirdi...

19 Kasım 2010 02:00

T24 - Galatasaray Kulübü, teknik heyet kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan Zvjezdan Misimovic'in yarından itibaren çalışmalarına A2 takımıyla birlikte devam edeceğini bildirdi.


Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam etti. 

Aslanda kadro dışı şoku!

Teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde ısınma ve germe hareketleri ile başlayan antrenman, topa sahip olma ve pozisyon oyunları ile devam etti. Milli takımlarda yer alan Sabri Sarıoğlu, Servet Çetin, Ufuk Ceylan, Lucas Neill, Aydın Yılmaz, Mehmet Batdal, Emre Çolak ve Emirhan Ergün takımdan ayrı olarak salonda rejenerasyon çalışması yaptı.

Arda Turan fizyoterapist eşliğinde havuz ve saha çalışması gerçekleştirirken, Milan Baros da kondisyoner yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Serdar Özkan ve Serkan Kurtuluş fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Mustafa Sarp ile Lorik Cana'nın tedavisi devam ediyor.


MİSİMOVİC KADRO DIŞI

Bu arada Teknik heyet kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan Zvjezdan Misimovic'in yarından itibaren çalışmalarına A2 takımıyla birlikte devam edeceği öğrenildi.

Galatasaray, çalışmalarına yarın 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.



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