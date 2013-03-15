Ve karşınızda Samsung Galaxy S4

Samsung‘un akıllı telefon pazarındaki en güçlü silahlarından biri olan Samsung Galaxy S4, New York Times Square’de düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Donanımsal özellikler bakımdan üst segment akıllı telefon standartlarını bir üst seviyeye taşıyan yeni Samsung Galaxy S cihazında, işlemciden tasarıma kadar hemen hemen her noktada önemli değişikler bulunuyor.

Söylentilerde olduğu gibi 5 inçlik 441 PPI Full HD ekran ile pazara çıkan Samsung Galaxy S4′te dört çekirdekli 1.9 Ghz işlemci, 13 megapiksel kamera ve 2 GB ram gibi özellikler bulunuyor. Galaxy S4′te PHOLED tabanlı Super AMOLED ekran kullanılması cihazın ekran kalitesini bir adım daha öne taşıyor. Bu ekran ile Samsung Galaxy S4 yüzde 25 daha az enerji tüketen bir panele sahip oldu.

Samsung Galaxy S4, bir önceki model olan Samsung Galaxy S3′e göre biraz daha keskin hatlara sahip. Samsung Galaxy S3′te bulunan yuvarlak hatların bu kez biraz daha köşeli olduğunu görüyoruz. Cihazın 130 gram ağırlığa ve 7.7 mm kalınlığa sahip olduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy S4′te öne çıkanlar arasında kamera özellikler bulunuyor. Cihazda bulunan iki kamera da aynı anda çekim yapabilmesinin yanı sıra fotoğraflara ses eklentileri yapılabiliyor. Öte yandan çoklu çekimler yapılarak istenmeyen fotoğraflar silinebiliyor.

Dikkatimizi çeken diğer özelliklerin arasında S Translator bulunuyor. Kullanıcıların sesli çeviri yapmasını gerçekleştiren bu özellik sayesinde kullanıcıların yurtdışında iletişim kurmasının kolaylaştırılması amaçlanıyor. S Translator’ın şu anda 9 dil desteklediğini belirtelim.

Samsung Galaxy S4, Note II ile benzer özellikleri de taşıyor. Bunun ilk örneği olarak Note II’de yer alan Air View. S Pen’in ekrana dokunmasına gerek kalmadan kullanılan özelliğin benzeri Samsung Galaxy S4′te de bulunuyor.

Ekrana 1 veya 2 cm arası uzaklıktan yani dokunmadan bazı işlemleri yapmak mümkün.

En önemli konular arasında Samsung Galaxy S4′ün ne kadar olacağı. Ancak şu anda Samsung cihazla ilgili herhangi bir fiyat açıklamış durumda değil. Bu yüzden Samsung Galaxy s4 için Türkiye fiyatı tahmini yapmak güç.

Samsung Galaxy S4, Nisan sonu itibariyle 155 ülkede satışa sunulmuş olacak. Cihazın Türkiye’de satışa çıkacağı net tarihin ise şu ana kadar açıklanmadığını belirtelim.