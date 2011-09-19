-Ve kadın dünyaya dokundu ANTALYA (A.A) - 19.09.2011 - Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Kültür Sanat Vakfının (AKSAV) iş birliğiyle 8-14 Ekimde yapılacak 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 1. Antalya Kadın Zirvesi düzenlenecek. Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ''...Ve Kadın Dünyaya Dokundu'' ana temasıyla gerçekleştirilecek festival kapsamında 13 Ekim Perşembe günü 1. Antalya Kadın Zirvesi toplanacak. Açılışı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Vali Ahmet Altıparmak ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın tarafından yapılacak zirvede, sivil toplum kuruluşları, bilim insanları, siyasetçiler, sanatçılar ve medya mensupları arasından konusunda uzman kadınlar buluşacak. ''Kadına yönelik şiddet neden artıyor? Ne yapmalıyız?'' sorularına da yanıt aranacak zirvenin sonuç bildirgesi kitaplaştırılarak okurlara armağan edilecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, kadınlara yönelik sığınmaevinden, eğitim ve danışma merkezlerine, gelir getirici el sanatlarına, sosyal yardımlara, kültürel ve sanatsal faaliyetlere uzanan geniş bir yelpazedeki faaliyetlerine yenilerini ekleyerek yola devam ettiklerini ifade etti. Kadına yönelik şiddetin önlenmesini her zamankinden daha fazla önemsediklerini belirten Akaydın, bu mücadelenin siyasi otorite, merkezi ve yerel kamu kuruluşları, bilim ve araştırma kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve medya başta olmak üzere çok çeşitli kesimlerin kararlılığını ve iş birliğini gerektirdiğini bildirdi. Akaydın, 1. Antalya Kadın Zirvesi'nin kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesinin yanı sıra şiddet mağdurlarının korunması ve suçluların cezalandırılmasına yönelik değerlerin yaygınlaşmasına önemli katkıda bulunacağını kaydetti.