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Spor

Ve Hido sahne aldı

Hidayet Türkoğlu, Toronto Raptors forması giydiği ilk maçta Bostan Celtics karşısında 6 sayı attı.

15 Ekim 2009 03:00

Hidayet Türkoğlu, Toronto Raptors forması giydiği ilk maçta Bostan Celtics karşısında 6 sayı attı.

NBA’deki temsilcilerimizden Hidayet Türkoğlu’nun takımı Toronto Raptors, hazırlık maçında Boston Celtics’e 106-90 mağlup oldu.

Toronto formasını giydiği ilk maçta 22 dakika sahada kalan Hido, 6 sayı, 1 ribaund ve 5 asist üretti.

Maç sonrası basın mensuplarının Hidayet ile ilgili sorularını cevaplayan Raptors antrenörü Jay Triano da, takımın önemli ismi Chris Bosh ile Türkoğlu'nun birbirlerine alıştıkça Toronto'nun daha iyiye gideceğini, Hido’nun katılımının takımda fark edildiğini ifade etti.

Toronto Observer maç ile ilgili haberde, “Türkoğlu, çok az antrenmana rağmen ilk beş için hazır” başlığını kullanırken, ülkenin diğer önemli gazetelerinden Toronto Star ise, Hidayet'in Bosh'a yaptığı bir asisti öne çıkararak, ilk kez yan yana oynayan iki oyuncunun saha içinde birbirlerini anlamada başarılı olacaklarının sinyalini verdiklerini vurguladı.

Boston karşısında Raptors'ta Chris Bosh 21 sayı, 4 ribaund, Andrea Bargnani, 6 sayı, 7 ribaund ve Jose Calderon da 12 sayı, 3 asist ile oynadı. Boston Celtics'te ise yıldız oyuncular Kevin Garnett 16 sayı, 2 asist, 6 ribaund, Paul Pierce, 17 sayı, 2 asist, 3 ribaund üretti.

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