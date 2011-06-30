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Ve Harakiri kapandı

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nun, '18 yaşından küçükler için zararlı ve evlilik dışı ilişkileri

30 Haziran 2011 03:00

T24 - Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nun, "18 yaşından küçükler için zararlı ve evlilik dışı ilişkileri özendiriyor" dediği aylık mizah dergisi Harakiri kurulun verdiği para cezası sonrası yayın hayatına son verdi.



Derginin siyah poşete konulması, reklam yapamaması gibi yaptırımların yanı sıra 150 bin TL para cezasına çarptırılması 'harakiri'yi zorladı. Ekip ikinci sayının ardından dergiyi kapatma kararı aldı.

Kutlukhan Perker ve arkadaşlarının çıkardığı dergi, çizgi roman takipçilerince heyecanla karşılanmıştı. Derginin ekibinde, Küçük İskender, Bahadır Boysal, Aslan Özdemir, Serhat Gürpınar, Birol Bayram, Metin Kaçan, Atilla Atalay, Behiç Pek, Can Barslan, Sencer, Emrah Ablak, Mesud Ata, Faruken Bayraktare, Emirhan Perker, Esin Özbek, Cezmi Ersöz, Cemil Cahit, Doğan Pehlevan, Barış Keşoğlu, Cemal Söyleyen, Felat Delibalta, Erhan Candan, Can Baytak, Fatoş Bozoguz, Taylan Kurtuluş, Erda Gümüş, Ersin Gündoğdu, Miray Özcan ve Güven Bilge gibi mizah dünyasının önemli isimleri vardı.


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