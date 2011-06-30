Ve Harakiri kapandı

T24

Derginin siyah poşete konulması, reklam yapamaması gibi yaptırımların yanı sıra 150 bin TL para cezasına çarptırılması 'harakiri'yi zorladı. Ekip ikinci sayının ardından dergiyi kapatma kararı aldı.Kutlukhan Perker ve arkadaşlarının çıkardığı dergi, çizgi roman takipçilerince heyecanla karşılanmıştı. Derginin ekibinde, Küçük İskender, Bahadır Boysal, Aslan Özdemir, Serhat Gürpınar, Birol Bayram, Metin Kaçan, Atilla Atalay, Behiç Pek, Can Barslan, Sencer, Emrah Ablak, Mesud Ata, Faruken Bayraktare, Emirhan Perker, Esin Özbek, Cezmi Ersöz, Cemil Cahit, Doğan Pehlevan, Barış Keşoğlu, Cemal Söyleyen, Felat Delibalta, Erhan Candan, Can Baytak, Fatoş Bozoguz, Taylan Kurtuluş, Erda Gümüş, Ersin Gündoğdu, Miray Özcan ve Güven Bilge gibi mizah dünyasının önemli isimleri vardı.