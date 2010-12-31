Ve Formica Galatasaray'da

T24 - Elano ve Misimovic’ten boşalan pozisyonu doldurmak için harekete geçen G.Saray, Newells’ın 22’lik yıldızı Formica’yı bitirdi.

Bu sezon hayâl kırıklığı yaratan G.Saray, devre arasında takımı güçlendirerek, TT Arena’ya daha iddialı bir kadro ile gitmek için ilk adımı Arjantin’de attı. Yönetimin devre arası gelmeden Elano’yu göndermesi ve teknik direktör Hagi’nin de sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Misimovic’i kadro dışı bırakmasıyla oyun kurucu pozisyonunda boşluk oluşan G.Saray, bu pozisyonu Newells Old Boys’un 22 yaşındaki yıldızı Mauro Formica ile doldurdu.

İlk aşamada yıldız futbolcunun 5 milyon Euro’luk bonservis bedelini fazla bulan sarı-kırmızılılar, Arjantin ekibiyle pazarlıklara başladı. Bonservis bedelini 3.5 milyon Euro’ya çekmeyi başaran yönetim, zaten Arjantin’de fazla kazanmayan genç oyuncuyla da her konuda anlaşmaya vardı.

Ülkesinde ‘Yeni Maradona’ lakabı takılan Formica bu sezon alt yapısından yetiştiği takımıyla çıktığı 22 maçta 5 gol kaydetmeyi başardı. Daha önce 4 kez de 17 yaş altı Arjantin Milli Takım forması giyen Formica’nın 2 golü bulunuyor.



