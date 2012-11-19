Ve beste yapan bilgisayar geliştirildi!..

İspanya'da bilim insanları sanatla matematiği birleştirdi ve klasik müzik eseri besteleyen bir yazılım geliştirdi.

Malaga Üniversitesi'nde geliştirilen "Iamus" adlı yazılım, tıpkı müzisyenler gibi, notalar kullanarak beste yapabiliyor.

Müzik dilini anlayan ilk bilgisayar yazılımı olma özelliğine sahip olan bu program sayesinde çağdaş klasik müzik eserleri bestelenebiliyor.

Yazılım Londra Senfoni Orkestrası’nın bile ilgisini çekti.

Programın yeni nota ve makamların da eklenmesi ile Hindu ve Arap müziği gibi etnik müzikleri de besteleyebilecek hale gelmesi hedefleniyor.