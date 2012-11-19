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Bilim / Teknoloji

Ve beste yapan bilgisayar geliştirildi!..

Malaga Üniversitesi'nde geliştirilen "Iamus" adlı yazılım, tıpkı müzisyenler gibi, notalar kullanarak beste yapabiliyor

19 Kasım 2012 12:45

İspanya'da bilim insanları sanatla matematiği birleştirdi ve klasik müzik eseri besteleyen bir yazılım geliştirdi.

Malaga Üniversitesi'nde geliştirilen "Iamus" adlı yazılım, tıpkı müzisyenler gibi, notalar kullanarak beste yapabiliyor.

Müzik dilini anlayan ilk bilgisayar yazılımı olma özelliğine sahip olan bu program sayesinde çağdaş klasik müzik eserleri bestelenebiliyor.

Yazılım Londra Senfoni Orkestrası’nın bile ilgisini çekti.

Programın yeni nota ve makamların da eklenmesi ile Hindu ve Arap müziği gibi etnik müzikleri de besteleyebilecek hale gelmesi hedefleniyor.

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bilgisayariamusbesteklasik müzik

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