Ve Beckham'ın istediği oldu!

Los Angeles Galaxy forması giyen David Beckham'ın İtalyan ekibi Milan'a transferi tamamlandı.



Habertürk'ün haberinde İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından AC Milan'ın Başkan Yardımcısı Adriano Galliani, MLS ligi takımlarından LA Galaxy ile David Beckham'ın kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. AC Milan Teknik Direktörü Leonardo da transferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Beckham, geçtiğimiz sezon da form tutmak için Milan'a kiralık olarak gelmiş ve 18 maçta forma giyerek 2 gol atmıştı. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Fabio Capello'nun formsuz oyuncuları 2010 Dünya Kupası Finalleri kadrosuna almayacağını açıklamasının ardından Milan'la görüşmelerini hızlandırmış ve LA Galaxy Kulübü'nde kendisine yardımcı olmasını talep etmişti.