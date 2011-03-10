Ve Arda Turan yeşil sahaya geri dönüyor

T24 - Galatasaray Sağlık Ekibi Koordinatörü Doç. Dr. Burak Kunduracıoğlu, teknik heyetin uygun görmesi halinde, Arda'nın Fenerbahçe ile 18 Mart Cuma günü yapılacak derbi maçta oynayabileceğini açıkladı.



Galatasaray Televizyonu'ndan yayınlanan Florya Günlüğü programına katılan Kunduracıoğlu, Arda Turan'ın Fenerbahçe derbisinde sahalarda olup olmayacağı yolundaki bir soru üzerine, "Tabii ki teknik heyet dilerse ve Arda'nın ağrılarında artış olmazsa ki, şu anda böyle değil. Kendisi takım ile birlikte antrenmanlara çıkıyor. Teknik heyet uygun görürse o maça çıkacaktır. Herhangi bir sıkıntısı yok" diye yanıtladı.



Burak Kunduracıoğlu, Arda'yı ameliyat eden doktor Muschaweck'in "Hala sakatlığının sürmesi imkansız. Başka bir sakatlığı nüksetmiştir ya da psikolojik bir durum var" sözlerinin hatırlatılması üzerine de, şöyle konuştu:



"Muschaweck ile bizzat görüştüm. Dün 6 kez konuştuk zaten. Onu da Türkiye'den basın mensubu arkadaşlarımız aramışlar. Ve soruyu şöyle yöneltmişler; Arda sizin yaptığınız ameliyattan sonra iyileşmedi mi, yoksa psikolojik mi? Sayın Muschaweck de 'Benim yaptığım ameliyatın şu anda herhangi bir sıkıntısı kalmamıştır' demiş. Böyle deyince bu tip bir yorum çıkmış. Aslında Arda'nın radyolojik olarak MR'ları bende var. Sponsor hastanemizde çektiriyoruz zaten. Karın kaslarının alt yapışma yerindeki tenridleri çok açıktı. Yani Arda'nın psikolojik bir sıkıntısı yok. Bu tarz sakatlıklarda sporcular bir tarafları iyileşirken, başka taraflarından yaralanabilirler. Bu Arda Turan ama sonuçta o da bizim gibi bir insan. Bu bizim sıklıkla karşılaştığımız kronik sakatlanmalardan bir tanesidir."



Arda'nın osteitis pubis hastalığının tedavisinin 4-6 hafta yerine 7 hafta sürdüğünü ve böyle şeylerle karşılaşılabildiğini kaydeden Doç. Dr. Kunduracıoğlu, aralık ayında yıldız futbolcunun iyileşerek maçlara başladığını, ancak 18 Ocak'ta oynanan Antalyaspor maçının 86. dakikasında korner atarken karnının alt kısmında bir ağrı hissettiğini anlattı. Kunduracıoğlu, daha sonra yapılan tetkikler sonucunda Arda'nın sol karın kaslarının kemiğine yapışma denilen yerinde, yani tendonda bir zorlanma tespit edildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu ayrı bir sorun olarak tespit edildi. Arda sağ tarafından ameliyat olmuştu. Fıtık ameliyatı ve osteitis pubis vardı, onlar sonlanmıştı. Radyolojik olarak düzelmeler yüz güldürücüydü, fakat sol tarafta karın adalesinde, ödem karın kaslarının alt yapışma yerinde, bir de sol tarafında hafif bir bombeleşme vardı. Biz kendi kurumumuz ve hastanemizde her şeyi yapmamıza rağmen, bir de operasyonu yapan doktorların fikrini almak üzere ben bizzat Arda ile beraber Almanya'ya giderek, ameliyatı yapan Sayın Muschaweck'e tekrar kontrollerini yaptırdık. Onun da söyledikleri, bizim bulduklarımızdan farklı değildi. Ve tenrid tedavisine başladık. Bu karın kaslarının tenridi biraz uzun sürüyor. 4-6 ya da 8 haftayı alan süreçler alıyor. Bu da 1'inci, 2. ya da 3. seviye olmasına göre değişen şeyler. Aşağı yukarı da 6 haftalık bir süreç oldu. Geçen haftadan itibaren Arda yine takımla birlikte adaptasyon çalışmalarına başladı. 10 gün önce çektiğimiz MR'da gerek klinik, gerekse radyolojik ödemin kalmadığını gördük. Kuvvetlendirmeler ile beraber çalışmalara başladık."





