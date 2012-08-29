Ve Alex de Souza kadroya alındı!..

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçına Spartak Moskova ile karşılaşacak olan F.Bahçe'de Alex kadroya alındı.

Teknik direktörü Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle son 2 resmi maçta kadroya alınmayan Brezliyalı oyuncu, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak rövanş maçının kadrosuna girmeyi başardı.

Spartak Moskova maçı öncesi Milos Krasic ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Aykut Kocaman, Alex'i maç kadrosuna dahil edip etmeyeceği konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Kocaman, "Şu anda Alex, kafamın içinde yarın ki maçın kadrosunda yok. Ama bir antrenman daha yapıp ondan sonra karar vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Ancak Brezilyalı futbolcunun akşam saatlerinde açıklanan kadroda adının yer aldığı görüldü.

İdmanı Yıldırım da izledi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında yarın Rusya'nın Spartak Moskova takımıyla oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanı, Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım da izledi. Saat 18.30'da başlayan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.

Öte yandan Volkan Demirel ve Serdar Kesimal, bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde yaptıkları bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Bu antrenmanla Spartak Moskova maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

‘Kazanmamız gereken önemli bir maç’

Antreman öncesinde FB TV'ye açıklamalarda bulunan Selçuk Şahin ve Hasan Ali Kaldırım, Spartak Moskova karşısına çok istekli ve mücadele eden bir takım olarak çıkacaklarını söylediler.

Selçuk Şahin, "Dirençli bir takımız. Galip geldiğimiz taktirde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağız. Bu nedenle önemli bir maça çıkacağız. Oynayacağımız takım zor ve güçlü bir rakip. Ama iyi hazırlandık. Bu maçı kazanmamız gerektiğini biliyoruz" şeklinde konuşurken, Hasan Ali Kaldırım ise, "Moralimiz iyi durumda. İlk maçta kaybettik ama bu maçta kendi seyircimiz altında oynayacağız. Seyircimizin desteğiyle turu geçeceğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulundu.