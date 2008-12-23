Vazgeçilmez Senecky



Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ligde en başarılı sezonunu geçiren ankaraspor, ilk yarıyı 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle kapadı. Başkent ekibinde en fazla kaleci Senecky forma şansı bulurken, bu futbolcuyu erhan ve muhammed izledi.





Turkcell Süper Lig'de en başarılı sezonunu geçiren Ankaraspor, ilk yarıyı 30 puanla 5. sırada kapadı.



Sezon öncesinde eski teknik direktörü Aykut Kocaman'la yeniden anlaşan Ankaraspor, geçen yılın aksine ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. İlk 2 maçta Trabzonspor ve Gaziantepspor karşısında aldığı yenilgilerin ardından toparlanan başkent ekibi, elde ettiği 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle devreyi 5. sırada tamamlamayı başardı.



Başkent ekibinde, Slovak kaleci Stefan Senecky, 1440 dakikalık performansıyla en fazla forma giyen futbolcu oldu. Deneyimli file bekçisini, 1412 dakikayla Gençlerbirliği'nden transfer edilen Erhan Güven ve 1236 dakikayla savunma oyuncusu Muhammed Hanifi izledi.



Ankaraspor'da forma giyen diğer futbolcuların sahada kaldıkları süre şöyle:



Özer Hurmacı (1193), Theo Lewis (1113), Hürriyet Güçer (1053), Murat Tosun (1027), Mehmet Çakır (1025), Ediz Bahtiyaroğlu (900), Uğur Demirkol (894), Radoslav Batak (769), Adem Koçak (700), Neca (652), Bilal Kısa (601), De Nigris (386), Eren Aydın (352), Mehmet Özdemir (192), Madiou Konate (189), Tita (170), Baki Mercimek (170), Fredrik Risp (112), Ömer Aysan (109), Anıl Taşdemir (85), Umut Sözen (7).





EN FAZLA SARI KART ÖZER VE EDİZ'E



Ankaraspor'un genç futbolcuları Özer ve Ediz, ilk yarı boyunca 5'er kez sarı kart gördüler.



Bu futbolcuları 3'er sarı kartla Theo Lewis ve Hürriyet Güçer, 2'şer sarı kartla Bilal Kısa, Uğur Demirkol, Baki Mercimek, Stefan Senecky ve Muhammed Hanifi takip etti. Neca, Eren Aydın, Adem Koçak, Murat Tosun ve Radoslav Batak'ın ise 1'er sarı kartı bulunuyor.





Başkent ekibinde, Adem Koçak, Theo ve Ediz, gördükleri kırmızı kartla takımlarını 10 kişi bıraktılar.



GOL KRALLIĞI YARIŞINDA MEHMET ÇAKIR DA VAR



İlk yarıda 7 gol atan Mehmet Çakır, takımının en fazla gol atan oyuncusu oldu.



Mavi-beyazlı ekipte, Murat Tosun ve Neca 4, Özer ve Konate 2, Bilal ve De Nigris 1'er gol atma başarısını gösterdi.

