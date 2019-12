Obama, ABD başkanı seçildikten sonra eşi Michelle ile ilk röportajını verdi. Michelle eşinin zaferini öğrenince “Vay be, ne ülkede yaşıyoruz” demiş; sonra da “Yarın kızları okuldan alır mısın?” diye sormuş



ABD’nin müstakbel başkanı Barack Obama ile eşi Michelle, katıldıkları bir televizyon programında seçim zaferini öğrendikleri anda evde yaşananları anlattı. CBS televizyonunda yayınlanan ‘60 Dakika’ adlı programa konuk olan çift zaman zaman neşeli görüntüler sergileyerek izleyicileri ekran başında gülmekten kırıp geçirdi.



Michelle inkar etti



60 Dakika programı sunucusu Steve Kroft’un “Seçim zaferini kazandığınızı nasıl öğrendiniz?” sorusu üzerine sözü alan müstakbel First Lady Michelle Obama şunları söyledi: “Seçim sonuçlarını izliyorduk ve bir kanalda Barack’ın resminin altına ‘ABD’nin yeni başkanı Barack Obama’ yazılmış olduğunu gördük. Ona dönüp şöyle dedim: “ABD’nin 44. Başkanı sensin. Vay be! Ne ülkede yaşıyoruz ama!”



Bunun üzerine araya giren Barack Obama gülerek “Evet evet, ondan sonra da dedi ki, yarın sabah kızları okuldan almaya gidecek misin?” yanıtını verdi. Michelle “Hayır, öyle bir şey demedim. Bunu söylemedim” diye güldü. Obama ise o anda olmasa bile gecenin ilerleyen saatlerinde Michelle’in kendisine bir baba olarak görevlerini hatırlattığını belirtti.



Gözden uzak çalışıyor



20 Ocak'ta George W. Bush’tan görevi devralması beklenen Obama seçimi kazandığından beri gözlerden uzak kalmayı tercih ediyor. Zamanının çoğunu yeni yönetimi oluşturmakla geçiren Barack Obama kalan zamanında da eşi Michelle ve kızları 10 yaşındaki Malia ve yedi yaşındaki Sasha ile geçiriyor. Obama başkanlık seçimini kazanmasının ardından yazılı basına ilk röportajını geçen hafta, siyahlara ait en eski dergilerden biri olan Ebony dergisine vermişti.



Hedefi mutevazılık



Ebony dergisinin 9 aralık günü hatıra olarak saklanmak üzere yayımlanacak olan özel sayısında Obama, tarihî seçimden, uluslararası tepkilerden, ülkenin geleceğinden ve milyonlarca seçmenin desteğine dayanarak geliştirmek istediği projelerden bahsediyor.

Derginin şimdiden tanıtımını yaptığı özel sayıda yer alan röportajda Obama şöyle konuşuyor: “Bu ülkeyi ayağa kaldırmak için olağanüstü katkılarda bulunan tüm insanların omuzlarının üzerinde duruyor olduğum için çok mütevazı olmaya çalışıyorum.” (Taraf)