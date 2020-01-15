Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ihraç edilen akademisyenin makalesine atıfta bulundu

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Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevlisiyken KHK ile ihraç edilen Doç. Dr. Ertuğrul Uzun, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun verdiği bir kararda makalesine atıfta bulunmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Uzun, "Önce ihraç et, terörist de sonra koca ceza genel kurulunda atıf ver" ifadesini kullandı.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi dersi veren Uzun, 2016'nın Eylül ayında çıkarılan KHK ile meslekten ihraç edildi. İhraç edilmesinden 3 ay sonra Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun aldığı bir kararda makalesine atıfta bulunduğunu fark eden Uzun, "Vay arkadaş, önce ihraç et, terörist de sonra koca ceza genel kurulunda atıf ver. Eskiden olsa gurur filan duyardım da şimdi çok bi anlamı da yok" dedi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 22 Ekim 2016 tarihinde 2016/950 E. ve 2016/436 K. sayılı kararında Ertuğrul Uzun'un 'Yorum Yöntemlerini Bilmek Yorum Yapabilmek İçin Yeterli midir? Hukuk Doktrini, Klasik Yorum Yöntemleri ve Hukuki Argümantasyon Teorisi' başlıklı tebliğine atıf yer aldı.