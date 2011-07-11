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Dünya

Vatikan’ın tartışma yaratacak ‘Ermeni belgeleri’

Vatikan’ın ‘Ermeni soykırımı’ iddiaları konusunda çok tartışma yaratacak belgeleri yayımlamaya hazırlandığı bildirildi.

11 Temmuz 2011 03:00

T24 - Fransa'da yayın yapan Ermeni medyasına göre Vatikan, "soykırım" konusundaki arşivlerini gelecek aylarda bir kitap haline yayımlamaya hazırlanıyor.  

Vatikan Radyosu tarafından da doğrulanan habere göre, kitapta büyük ölçüde Osmanlı Ermenilerine yönelik katliamlar konusunda Vatikan ile Anadolu'daki Katolik din adamları arasındaki yazışmalara yer verilecek.


Radyo, 1914-1922 yılları arasında Papa'lık yapan 15'inci Benoit'nın "Ermenilere karşı merhametli davranılması için" Osmanlı sultanı ile yazışmalarının da kitapta yer alacağını duyurdu. 


TARTIŞMA YARATACAK İDDİALAR 

Radyo'nun haberinde, "trajik" olarak tanımlanan olaylar hakkında Vatikan arşivlerinde "kanıtlar" ve "şahitlikler" bulunduğu bildirildi. Radyoya göre, bunlar arasında, "Osmanlı askerlerinin hamile kadınların karnını deşmeden önce ceninin cinsiyeti hakkında bahse girmeleri" gibi sahnelerin anlatımı da yer alıyor. 

Radyo Vatikan'ın haberinde, "Bu belgeler polemik yaratmak için değil, tarihi aydınlatmak için yayımlanacak" ifadelerine yer verildi. Radyonun haberinde, Papa 2'inci Jean-Paul'ün 2001 yılında Erivan'ı ziyareti sırasında "Osmanlı İmparatorluğu'nda 1,5 milyon, Sovyet totailer rejimi altında da binlerce Ermeninin imha edilmesini" gündeme getirdiği de vurgulandı. 

Kitabın piyasaya çıkış tarihi hakkında henüz bilgi verilmedi. 

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