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Dünya

Vatikan'da yeni seks skandalı

Vatikan'ın güvenliğini sağlayan İsviçreli Muhafızlar'ın eski bir üyesi, 'kardinaller, piskoposlar ve ruhban sınıfına mensup diğer bazı üyelerin kendisiyle cinsel olarak yakınlaşmaya çalıştığını' iddia etti

06 Ocak 2014 23:00

Vatikan’da 1978-2005 arasında yani Papa 2. Jean Paul döneminde hizmet veren İsviçreli Muhafızlar’ın eski üyesi, ‘kendisiyle cinsel yakınlaşmanın hedeflendiği 20-25 olay yaşandığını’ öne sürdü.
Eski asker, ‘bir keresinde bir kardinalin kendisini odasına davet etmesini’ bu taciz olaylarına bir örnek olarak saydı. İsviçre’nin Schweiz am Sonntag gazetesine konuşan eski asker, “Saatler gece yarısını geçtikten sonra odamda otururken cep telefonum çaldı. Telefon eden kişi kardinal olduğunu söyleyip benden odasına gitmemi istedi” dedi.
Eski asker ayrıca, Vatikan’da Papalık’tan sonra en önemli makam konumundaki ‘Devlet Sekreterliği’nin (Başbakan) bir üyesinin de ‘kendisiyle cinsel olarak yakınlaşmaya çalıştığını’ iddia etti.
 

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