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Dünya

Vatikan'da seks partisine baskın

Avustralya, geçen hafta George Pell'e taciz suçlamalarıyla gündeme gelmişti

07 Temmuz 2017 17:42

Vatikan polisi geçen ay, Papa Françesko’nun danışmanlarından birinin kaldığı apartman dairesinde düzenlenen uyuşturucu ve eşcinsel seks partisine baskın yaptı. Polis, papanın danışmanını gözaltına aldıktan bir süre sonra serbest bıraktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Avustralya polisinin geçen hafta, Katolik Kilisesi’nin üst düzey isimlerinden olan Vatikan Hazinedarı Avustralyalı Kardinal George Pell’e cinsel taciz suçlamaları yöneltmesinin ardından, yeni bir skandal gündeme geldi. İtalyan gazetesi Il Fatto Quotidiano’nın haberine göre Vatikan polisi, Papa Françesko’nun danışmanlarından birinin kaldığı apartman dairesindeki uyuşturucu ve seks partisine baskın düzenledi.

Çığlık sesleri geldi

Baskın, apartmandaki komşuların ‘tuhaf’ çığlık sesleri duyduklarına dair şikâyetleri üzerine gerçekleşti. Baskının yapıldığı daire, cinsel taciz iddialarını soruşturmakla görevli İnanç Doktrini Cemaati’ne ait olduğu belirtildi. İçeriye giren polisler birkaç erkeği uyuşturucu kullanırken ve ilişkiye girerken yakaladı. Polisin gözaltına alıp bir süre sonra bıraktığı Papa’nın asistanı İtalya’da bir manastırda inzivaya çekildi.

 

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