Vatikan'da kredi kartları çalışmıyor

İtalya, Vatikan'da elektronik ödeme hizmeti veren Deutsche Bank'ın ruhsatını yenilemedi. Vatikan sınırları içindeki kredi kartlarının kullanımı durdu.



İtalya, şeffaflık kaygıları nedeniyle Vatikan sınırları içinde banka kartı ve kredi kartlarının kullanımını durdurdu.

Bilgiyi veren finans çevreleri, bu önlemin bağımsız devlet statüsündeki Vatikan'ın en büyük gelir kaynaklarından birini engelleyeceğini söyledi.

İtalya merkez bankasına yakın bir kaynak, Vatikan'a elektronik bankacılık hizmeti veren Deutsche Bank Italy'nin ruhsatının, Vatikan'da para aklama faaliyetlerini önleyici denetimler uygulamadığı gerekçesiyle Aralık ayında yenilenmediğini söyledi.

Konuya yakın bir başka kaynak, "İtalya merkez bankası Deutsche Bank'ın ruhsat talebini reddetti çünkü İtalya'nın gözünde Vatikan para aklama kurallarına tam olarak riayet etmiyor" dedi.

İtalyan bankacılık kurallarına göre Deutsche Bank'ın İtalya'da faaliyet göstermesi için merkez bankasının iznine ihtiyacı var.



'Tanrı'nın Bankeri' asılmıştı



Vatikan 1982 yılından beri finansal şeffaflık konusundaki kötü şöhretinden kurtulmak için çaba gösteriyor. Vatikan'la yakın ilişkisinden dolayı "Tanrı'nın bankeri" lakaplı İtalyan Roberto Calvi, 1982'de Londra'da bir köprünün ayağına asılarak öldürülmüştü.

Avrupa Konseyi'nin desteklediği Moneyval adlı bir komitenin 2012'de yayımladığı bir raporda, Vatikan bankası olarak bilinen Din İşleri Kurumu'nda ciddi kusurlar bulunduğu belirtilerek, Vatikan'ın şeffaflığın artırması ve par aklamaya karşı önlemler alması istenmişti.

Vatikan müzelerindeki posta pulu, hediyelik ve hatıra eşya satışları, bağış ve yatırımlar dışında Papalığın en büyük gelir kalemlerinden biri.